Trong lần xuất hiện mới nhất, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bị nghi đụng chạm dao kéo nhiều bộ phận trên gương mặt.

14 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền vẫn luôn là cái tên được hàng ngàn công chúng mến mộ. Cô được ghi điểm bởi tính cách thân thiện, luôn giữ gìn hình ảnh và khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Nhờ sở hữu gương mặt tròn mủm mỉm cùng những nét đẹp đậm chất Á đông, Nguyễn Thị Huyền được xem là Hoa hậu có vẻ tự nhiên nhất Việt Nam.

Hồi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền vừa tròn 20 tuổi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây cô xuất hiện tại buổi ghi hình Táo quân 2018 và khiến nhiều ngỡ ngàng với nhan sắc khác lạ. Theo đó, gương mặt của Hoa hậu Việt Nam 2004 không còn tròn trịa như trước đây mà trở nên dài ra, đặc biệt là chiếc cằm nhọn bất thường. Ngắm hình ảnh mới của Nguyễn Thị Huyền, nhiều người đùa vui rằng gương mặt này có thể đâm thủng cả trang giấy.

Sau 14 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền gây choáng với nhan sắc khác xưa hoàn toàn - Ảnh: Internet

Không ít fan đặt nghi vấn rằng người đẹp Nam Định đã âm thầm đi trùng tu nhan sắc để theo kịp thời đại. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng có thể do cách trang điểm quá đậm đã “hại” chị. Chưa rõ thực hư ra sao nhưng hầu hết khán giả vẫn tiếc nuối vẻ đẹp trời ban của Nguyễn Thị Huyền và mong đây không phải là sự thật.

Những bức ảnh chụp trước đây cho thấy cằm của Nguyễn Thị Huyền cũng đã nhọn hơn ngày xưa - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Việt Nam 2004 bị nghi gọt cằm để có gương mặt thon dài hiện tại - Ảnh: Internet

Sau 14 năm đăng quang, lần đầu Nguyễn Thị Huyền làm việc này vì H'hen Niê Cựu Hoa hậu Việt Nam 2004 đã đăng status phản biện dư luận khi nhiều người chỉ trích tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 không đẹp.

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