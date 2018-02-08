Hoảng hồn với gương mặt 'nhọn xuyên thủng giấy' của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau 14 năm đăng quang

Hậu trường 08/02/2018 11:15

Trong lần xuất hiện mới nhất, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bị nghi đụng chạm dao kéo nhiều bộ phận trên gương mặt.

14 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền vẫn luôn là cái tên được hàng ngàn công chúng mến mộ. Cô được ghi điểm bởi tính cách thân thiện, luôn giữ gìn hình ảnh và khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Nhờ sở hữu gương mặt tròn mủm mỉm cùng những nét đẹp đậm chất Á đông, Nguyễn Thị Huyền được xem là Hoa hậu có vẻ tự nhiên nhất Việt Nam.

Hoảng hồn với gương mặt 'nhọn xuyên thủng giấy' của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau 14 năm đăng quang - Ảnh 1
Hồi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền vừa tròn 20 tuổi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây cô xuất hiện tại buổi ghi hình Táo quân 2018 và khiến nhiều ngỡ ngàng với nhan sắc khác lạ. Theo đó, gương mặt của Hoa hậu Việt Nam 2004 không còn tròn trịa như trước đây mà trở nên dài ra, đặc biệt là chiếc cằm nhọn bất thường. Ngắm hình ảnh mới của Nguyễn Thị Huyền, nhiều người đùa vui rằng gương mặt này có thể đâm thủng cả trang giấy.

Hoảng hồn với gương mặt 'nhọn xuyên thủng giấy' của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau 14 năm đăng quang - Ảnh 2
Sau 14 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền gây choáng với nhan sắc khác xưa hoàn toàn - Ảnh: Internet

Không ít fan đặt nghi vấn rằng người đẹp Nam Định đã âm thầm đi trùng tu nhan sắc để theo kịp thời đại. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng có thể do cách trang điểm quá đậm đã “hại” chị. Chưa rõ thực hư ra sao nhưng hầu hết khán giả vẫn tiếc nuối vẻ đẹp trời ban của Nguyễn Thị Huyền và mong đây không phải là sự thật.

Hoảng hồn với gương mặt 'nhọn xuyên thủng giấy' của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau 14 năm đăng quang - Ảnh 3
Những bức ảnh chụp trước đây cho thấy cằm của Nguyễn Thị Huyền cũng đã nhọn hơn ngày xưa - Ảnh: FBNV
Hoảng hồn với gương mặt 'nhọn xuyên thủng giấy' của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau 14 năm đăng quang - Ảnh 4
Hoa hậu Việt Nam 2004 bị nghi gọt cằm để có gương mặt thon dài hiện tại - Ảnh: Internet
Sau 14 năm đăng quang, lần đầu Nguyễn Thị Huyền làm việc này vì H'hen Niê

Sau 14 năm đăng quang, lần đầu Nguyễn Thị Huyền làm việc này vì H'hen Niê

Cựu Hoa hậu Việt Nam 2004 đã đăng status phản biện dư luận khi nhiều người chỉ trích tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 không đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền dao kéo Nguyễn Thị Huyền

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42