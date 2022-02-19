Hoài Linh trở lại sân khấu hải ngoại sau ồn ào từ thiện, nói gì mà CĐM đồng loạt "quay xe"?

Trên sân khâu hải ngoại đầu tiên của mình sau loạt ồn ào từ thiện, Hoài Linh gửi lời mong quý khán giả ủng hộ mình.

Mới đây, chương trình Music Box số đầu năm của trung tâm Thúy Nga đã lên sóng, đây được xem là chương trình đang được rất nhiều khán giả quan tâm, chú ý bởi có sự tham gia của danh hài Hoài Linh. Xuất hiện cùng danh ca Như Quỳnh, nam danh hài là nhân vật chính, xuất hiện từ đầu tới cuối chương trình. Đây cũng sân khấu hải ngoại đầu tiên của Hoài Linh sau hơn một năm vắng bóng vì hàng loạt ồn ào từ thiện. Trong lần trở lại này, nam danh hài diện một bộ vest thanh lịch và có tinh thần khá vui vẻ, thoải mái, liên tục nói cười. Anh song ca cùng danh ca Như Quỳnh nhiều ca khúc sôi động, hào hứng và đầy phấn khởi.

Đáng chú ý, với lần trở lại này, Hoài Linh có động thái mong muốn khán giả sẽ luôn ủng hộ mình. Cụ thể, nam danh hài nói: "Bài hát đầu tiên tôi thể hiện tại chương trình này là Ngày xuân vui cưới, một sáng tác của cố nhạc sĩ Quốc Anh. Đây là lần thứ hai tôi bước lên sân khấu trình diễn ca khúc này. "Lần đầu tôi được rất nhiều khán giả ủng hộ, đón nhận nên lần này cũng hi vọng được như vậy. Tôi và Như Quỳnh chọn hát bài Ngày xuân vui cưới này vì thời gian qua đã xảy ra rất nhiều sự cố. Đồng thời, ca nhạc sĩ Quốc Anh cũng qua đời nên tôi muốn nhắc lại kỷ niệm giữa tôi và anh. Tôi rất vui khi được khán giả đón nhận trở lại và đón xem mình trình diễn" - nam danh hài bộc bạch.

Đáng ngạc nhiên, lần trở lại này của Hoài Linh được đông đảo khán giả "quay xe" ủng hộ. Phía dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy Hoài Linh trở lại sân khấu. Đa số khán giả đều thể hiện sự ủng hộ với nam nghệ sĩ và tỏ ra xúc động khi thấy nam danh hài trở lại sau loạt ồn ào.

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