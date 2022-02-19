Sau lùm xùm tiền từ thiện, quán bún của NS Hoài Linh phải ngưng kinh doanh, cho thuê mặt bằng vì thất thu?

Hậu trường 19/02/2022 08:58

Những hình ảnh về quán bún của NS Hoài Linh khiến dân mạng không khỏi xôn xao.

Tình hình dịch bệnh kéo dài hơn 2 năm qua khiến cho hoạt động kinh doanh nhiều nơi bị trì trệ, thậm chí là phá sản. Và tất nhiên là ảnh hưởng chung nên việc kinh doanh của các nghệ sĩ cũng không tránh khỏi. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền clip và hình ảnh quán bún "Tư Ròm" của nghệ sĩ Hoài Linh ngừng kinh doanh, mặt bằng cho thuê sau mùa dịch.

Trước đó, thương hiệu "Bốn Ròm" (nickname của nam nghệ sĩ) nổi tiếng với món bún mọc và bún bò.  Từng có khoảng thời gian, quán của anh ăn nên làm ra và phải mở thêm nhiều chi nhánh không chỉ ở TP.HCM mà còn ở Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác.

Sau lùm xùm tiền từ thiện, quán bún của NS Hoài Linh phải ngưng kinh doanh, cho thuê mặt bằng vì thất thu? - Ảnh 1
Quán 'Bốn Ròm' của Hoài Linh nổi tiếng với món bún và bún bò - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip quay hiện trạng hiện tại trước quán "Bốn Ròm" tại khu Trung Sơn - Quận 7 (TP.HCM), người quay clip "hùng hồn" khẳng định Hoài Linh vì thất thu nên phải đóng cửa hàng. Thậm chí, người này còn cho hay, nam nghệ sĩ đã phải đăng bảng cho thuê hoặc thanh lý mặt bằng.

Bình luận về thông tin trên, một số netizen cho rằng, chuyện ngừng kinh doanh là việc vô cùng bình thường vì sau 2 năm bị tác động bởi dịch, không riêng gì NS Hoài Linh mà nhiều hàng quán - chuỗi kinh doanh khác cũng buộc phải đóng cửa cắt lỗ. Ngoài ra, cũng không có cơ sở nào khẳng định nghệ sĩ Hoài Linh đang sở hữu mặt bằng này. Hiện vụ việc vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm, chú ý của dân mạng.

Sau lùm xùm tiền từ thiện, quán bún của NS Hoài Linh phải ngưng kinh doanh, cho thuê mặt bằng vì thất thu? - Ảnh 2
Sau lùm xùm tiền từ thiện, quán bún của NS Hoài Linh phải ngưng kinh doanh, cho thuê mặt bằng vì thất thu? - Ảnh 3
Hình ảnh quán bún của NS Hoài Linh ngưng kinh doanh được một TikToker lan truyền trên MXH - Ảnh: Cắt từ clip

Hoài Linh từng là nghệ sĩ được đông đảo khán giả, đồng nghiệp yêu mến nhất nhì showbiz Việt. Tuy nhiên, trong năm 2021, khi nam nghệ sĩ vướng lùm xùm giải ngân muộn tiền từ thiện cho bà con miền Trung lũ lụt đã khiến anh lao đao suốt khoảng thời gian dài.

Một vài cư dân mạng quá khích trước sự việc dù chưa rõ thực hư ra sao cũng liên tục tấn công các kênh TikTok cũng như YouTube, Facebook của nghệ sĩ Hoài Linh. Bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của anh đều dấy lên tranh cãi. 

 

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