Hoài Linh: 'Sau nhiều năm làm nghề, giọng hát của Như Quỳnh vẫn hay như ngày đầu'

Nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ bản thân đã đem lòng say mê tiếng hát của Như Quỳnh từ rất lâu trước khi cô quyết định Mỹ tiến.

Trong chương trình Music Box mới đây, danh ca Như Quỳnh và Hoài Linh đã có dịp hội ngộ với nhau. Hai nghệ sĩ đã cùng nhau kể về những kỷ niệm đẹp từ nhiều năm về trước và bày tỏ lòng mến mộ dành cho đối phương. Hoài Linh và Như Quỳnh vui vẻ song ca bài hát Ngày Xuân Vui Cưới Sau khi song ca với Hoài Linh ca khúc Ngày Xuân Vui Cưới của cố nhạc sĩ Quốc Anh, Như Quỳnh đã ngượng ngùng chia sẻ bản thân cô vô cùng "mê" Hoài Linh, cứ nhìn thấy anh là cô vô cùng vui. Tuy vậy, nghệ sĩ Hoài Linh lại cho biết bản thân mới là người "mê" Như Quỳnh trước vì anh đã thích giọng ca của cô từ hồi nữ danh ca còn ở Việt Nam và hát cho đài truyền hình.

Chia sẻ về khoảng thời gian đầu "Mỹ tiến", Hoài Linh bồi hồi nhớ lại lúc Như Quỳnh trình diễn trên sân khấu năm đó: "Khi qua Mỹ, cả tôi và Như Quỳnh đều bước vào nghề cùng một thời điểm, đó là năm 1994. Năm đó, Như Quỳnh mặc áo đỏ hát bài Người tình mùa đông trong đêm giáng sinh, trở thành bài hit gây bão trong công chúng. Tuy nhiên, đừng ai đếm ngược thời gian làm gì vì như thế sẽ khiến chúng tôi thấy mình già rồi. Sau vài chục năm trôi qua, chúng tôi đến giờ vẫn còn trẻ lắm."

Hoài Linh tiết lộ anh vô cùng mê mẩn giọng ca của Như Quỳnh Nghe xong chia sẻ của Hoài Linh, Như Quỳnh vô cùng bất ngờ và cho hay, NS Hoài Linh chính là người đã nâng đỡ tinh thần cho cô, vì vậy cô xin gửi lời cảm ơn và hát dành tặng cho nam nghệ sĩ ca khúc Chiều cuối tuần, sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Vì giọng ca ngọt ngào, không mai một theo tháng năm của Như Quỳnh, Hoài Linh cảm thán rằng tuy đã hoạt động nghệ thuật rất lâu rồi mà Như Quỳnh vẫn hát quá hay, giọng cô không hề thay đổi trong suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn khẳng định, anh khen Như Quỳnh đều là thật lòng chứ không phải xu nịnh gì hết. Như Quỳnh xúc động sau lời khen của NS Hoài Linh "Tôi cũng như nhiều khán giả khác từng thương mến Như Quỳnh, nếu bây giờ hỏi có ghét Như Quỳnh không, câu trả lời chắc chắn là không. Tôi không hề nịnh Như Quỳnh vì tôi không ăn của cô ấy cái gì hết." - NS Hoài Linh nói. Nghệ sĩ Hoài Linh còn cho biết thêm, rất lâu rồi anh mới có dịp ngồi lại tâm sự với Như Quỳnh như thế này vì ai cũng bận rộn, nếu có đi diễn chung thì hát xong ai nấy lại đi về, không có thời gian để mà tâm sự. Vì thế, anh vô cùng vui mừng khi có dịp ngồi bên trò chuyện và lắng nghe tiếng hát của Như Quỳnh. Ảnh: Chụp màn hình

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