Hoài Linh đóng tài khoản quyên góp, công khai số tiền 'khủng' sau 22 ngày kêu gọi giúp miền Trung

Như đã thông báo trước đó, danh hài Hoài Linh đã đóng tài khoản quyên góp giúp bà con miền Trung vào 18 giờ tối 11/11.

Trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh đăng tải bài viết thông báo chính thức ngưng nhận tiền quyên góp từ thiện miền Trung. Nam nghệ sĩ cũng công khai tin nhắn chuyển khoản và tiết lộ số tiền đã nhận được khi "chốt sổ" là hơn 13 tỷ đồng.

Sau thời gian dài kêu gọi, nam nghệ sĩ huy động được số tiền lớn giúp miền Trung - Ảnh: FB

Hoài Linh công khai số tiền huy động từ mạnh thường quân cả nước vào tối qua: "Tình hình ủng hộ miền Trung của bà con trong và ngoài nước tính đến nay là 22 ngày, từ 18h chiều ngày 20/10 đến ngày 11/11. Số tiền hiện nay đã được 13 tỷ 413 triệu 197 ngàn 865 đồng.

Cảm ơn quý vị đã hướng về miền Trung. Linh xin phép như đã thông báo là chốt đến hôm nay 11/11 sẽ không dám nhận quyên góp nữa, và lên đường về miền Trung với con số cuối cùng mà quý vị chuyển vào tài khoản này. Xin quý vị ngưng chuyển khoản và xin trân trọng cảm ơn quý vị".

Dù kêu gọi muộn hơn nhiều nghệ sĩ khác, nhưng với tầm ảnh hưởng và uy tín của mình, nghệ sĩ Hoài Linh đã quyên góp được số tiền rất lớn giúp người dân vùng lũ.

Sắp tới, danh hài Hoài Linh sẽ ra tận nơi trao quà cho người dân bị thiên tai - Ảnh: Internet

Trước đó, anh cũng tham khảo ý kiến của mọi người và lên kế hoạch sử dụng số tiền quyên góp được. Được biết, Hoài Linh sẽ trích một phần tiền mua đồ dùng học tập cho học sinh vùng bị thiên tai. Anh ưu tiên gửi tiền mặt giúp bà con khắc phục hậu quả sau lũ, đặc biệt những gia đình bị thiệt hại nặng nhất.

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