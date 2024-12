Hoa hậu Ý Nhi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ sau khi đăng quang, nhan sắc hiện tại ra sao?

Mới đây, Ý Nhi xác nhận cô đã nâng ngực, chỉnh xương mũi và cắt mí, mở góc mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 thừa nhận can thiệp thẩm mỹ.

Hành trình thay đổi nhan sắc của Hoa hậu Ý Nhi

Thông tin Hoa hậu Ý Nhi phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó mỹ nhân sinh năm 2002 chưa từng hé lộ chuyện can thiệp "dao kéo" sau khi đăng quang.

Đây là lý do mà sau thời gian "ở ẩn" và trở lại gần đây, nhan sắc Ý Nhi được khen thăng hạng so với thời điểm đăng quang. Ý Nhi cho biết nhan sắc hiện tại cũng giúp cô tự tin hơn, nàng Hậu cho biết: "Thời gian qua, tôi nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài của mình. Hôm nay, tôi xin thú nhận là vẻ ngoài của mình hoàn thiện hơn nhờ can thiệp thẩm mỹ. Giờ đây tôi tự tin, dám diện những trang phục mà trước đây Nhi không tự tin để mặc".