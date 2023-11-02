Hoa hậu Ý Nhi rời showbiz, du học 2 năm ở Úc, hé lộ ngôi trường nàng hậu nhập học 'không phải dạng vừa'!

Hậu trường 02/11/2023 09:14

Người đăng tải hình ảnh đính kèm nội dung Ý Nhi đi ga quốc tế và có một số người thân cùng bạn trai đến tiễn. Nhiều khán giả đồn đoán rằng Miss World Vietnam 2023 lên đường đi du học.

Sau 3 tháng ở ẩn vì loạt ồn ào phát ngôn chưa chuẩn mực, mới đây, ngày 31/10, dân tình xôn xao hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện trước công chúng tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Trong lần lộ diện này, Ý Nhi khác lạ với mái tóc ngắn và diện trang phục giản dị. 

Người đăng tải hình ảnh đính kèm nội dung Ý Nhi đi ga quốc tế và có một số người thân cùng bạn trai đến tiễn. Trước khi vào phòng chờ, cô được chủ tịch Miss World Vietnam 2023 dặn dò nhiều điều. Nhiều khán giả đồn đoán rằng Miss World Vietnam 2023 lên đường đi du học. 

Hoa hậu Ý Nhi rời showbiz, du học 2 năm ở Úc, hé lộ ngôi trường nàng hậu nhập học 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 1
Hoa hậu Ý Nhi rời showbiz, du học 2 năm ở Úc, hé lộ ngôi trường nàng hậu nhập học 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 2
 Ngày 31/10, dân tình xôn xao hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện trước công chúng tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM

Chia sẻ với báo Tiền Phong,  Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Truyền thông của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - ngôi trường Ý Nhi theo học thời gian qua, xác nhận nàng tân hoa hậu sẽ du học Australia, thời hạn 2 năm.

Đồng thời, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết, việc du học Australia 2 năm nằm trong kế hoạch học tập của Ý Nhi. “Sinh viên Huỳnh Trần Ý Nhi học chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế thuộc ĐHQG-HCM và Đại học Sydney tại Australia. Cô ấy hoàn tất chương trình tại Việt Nam và chuyển tiếp sang trường đối tác tại Australia để tiếp tục theo chương trình được đăng ký từ những ngày đầu. Việc Ý Nhi hoàn tất giai đoạn 1 (học tại Đại học Quốc tế) và chuyển tiếp thành công đến trường đối tác ở giai đoạn 2 (học tại Đại học Sydney, Australia) đều nằm trong kế hoạch và học trình của sinh viên Ý Nhi tại nhà trường” - Thạc sĩ Bích Ngọc trả lời Tiền Phong.

Hoa hậu Ý Nhi rời showbiz, du học 2 năm ở Úc, hé lộ ngôi trường nàng hậu nhập học 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 3
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Truyền thông của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - ngôi trường Ý Nhi theo học thời gian qua, xác nhận nàng tân hoa hậu sẽ du học Australia, thời hạn 2 năm

Đại diện Đại học Quốc tế cho biết khi tham gia Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi đã học xong chương trình giai đoạn 1 tại Việt Nam, chỉ còn lịch thi cuối kỳ vài môn. Cô tuân thủ đúng quy định của nhà trường về việc tạm thời xin vắng học trong thời gian thi, xin bảo lưu quá trình học tất cả môn, sau khi thi Miss World Vietnam 2023 sẽ trở lại trường thi cuối kỳ. Trong quá trình đó, Ý Nhi được nhà trường hỗ trợ.

Khi được hỏi thông tin Ý Nhi hoàn tất việc học giai đoạn 1 thế nào vì sinh viên không thấy cô đến lớp, đại diện nhà trường nói việc này không có gì lạ. “Một phần Đại học Quốc tế đào tạo theo hệ tín chỉ, bạn bè chung lớp chưa chắc học cùng nhau tất cả môn. Thêm vào đó thời điểm này, Ý Nhi đã học xong các môn, chỉ đến phòng thi theo lịch thi của nhà trường sắp xếp và liên hệ các đơn vị để làm hồ sơ chuyển giai đoạn học. Chính vì vậy, Nhi ít tiếp xúc, gặp gỡ với các bạn sinh viên” - Thạc sĩ Bích Ngọc giải thích.

Hoa hậu Ý Nhi rời showbiz, du học 2 năm ở Úc, hé lộ ngôi trường nàng hậu nhập học 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 4
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết, việc du học Australia 2 năm nằm trong kế hoạch học tập của Ý Nhi

Theo thông tin từ Đại học Quốc tế, Ý Nhi hoàn tất giai đoạn tại Việt Nam với điểm trung bình thuộc nhóm sinh viên khá - giỏi và có hồ sơ tốt, hoạt động phong trào, tham gia các câu lạc bộ đội nhóm của trường sôi nổi.

“Điều đó giúp Ý Nhi được trường đối tác là Đại học Sydney trao học bổng 20% (tương đương 20.000 AUD, khoảng hơn 310.000.000 đồng) học phí giai đoạn 2. Đây là một trong những vinh dự của các bạn sinh viên học chương trình liên kết khi chuyển tiếp” - đại diện nhà trường nói.

Khi được hỏi về quy mô, danh tiếng ngôi trường Ý Nhi du học Australia trong hai năm, đại diện nhà trường cho biết: “Đại học Sydney xếp hạng thứ 19 trên thế giới và xếp hạng thứ hai tại Australia, theo bảng xếp hạng QS Rankings 2024. Đại học Sydney còn là thành viên của Group of Eight – liên minh 8 Đại học danh giá nhất Australia” - Thạc sĩ Bích Ngọc nói.

Hoa hậu Ý Nhi rời showbiz, du học 2 năm ở Úc, hé lộ ngôi trường nàng hậu nhập học 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 5
Ý Nhi du học 2 năm tại Đại học Sydney, Australia

Đại diện nhà trường cho biết Ý Nhi du học 2 năm tại Australia chuyên ngành Quản trị kinh doanh. “Với chuyên ngành này, ngoài kiến thức được học từ giáo sư trên giảng đường, Ý Nhi được rèn luyện thêm những kỹ năng khác như lãnh đạo trong Quản trị kinh doanh, lập kế hoạch, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, giao tiếp, Tư duy phản biện…” - đại diện nhà trường nói thêm.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hồi tháng 7. Trong đêm chung kết, cô bất ngờ công khai bạn trai. Trả lời Tiền Phong hậu đăng quang, Ý Nhi nói tập trung hoàn thành việc học. Bạn trai ủng hộ cô thi hoa hậu và thấu hiểu, chia sẻ với cô điều đó.

Trong quá trình tham gia trả lời truyền thông sau đăng quang, Ý Nhi gặp sự cố phát ngôn bị cộng đồng mạng cho là thiếu tinh tế và bị lập group anti hơn 600.000 thành viên. Dù xin lỗi, Ý Nhi không vẫn bị phản ứng. Cô gần như không xuất hiện trên mạng xã hội, ở ẩn tập trung cho việc học.

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