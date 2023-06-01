Sau khi đăng quang cuộc thi trong nước và quốc tế, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ không tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật mà lui về ở ẩn một thời gian dài để tránh thị phi. Cho đến năm 2019, khán giả bất ngờ khi nàng hậu lộ diện trong lễ tốt nghiệp một ngôi trường ở Anh.

Ngay khi đăng quang tại cuộc quang Hoa hậu Đại Dương năm 2017, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn vì được nhận xét là gương mặt "hỏng" do phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc nhiều điều tiếng, cô vẫn đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế và tiếp tục đăng quang vị trí Á hậu 4 của Hoa hậu Liên lục địa tuy nhiên khán giả cũng không mấy đánh giá cao về sự cố gắng của người đẹp. Lê Âu Ngân Anh từng bị khán giả nhận xét là "hoa hậu thị phi" trong showbiz Việt.

Luận văn tốt nghiệp của Ngân Anh đề cập đến sự tranh cãi về quan niệm nữ quyền trong các cuộc thi nhan sắc cũng như các yếu tố quyết định để tổ chức thành công một cuộc thi sắc đẹp được đánh giá cao, cô tốt nghiệp loại ưu tú. Sau nhiều năm vắng bóng, không chỉ nâng cao tri thức mà nhan sắc Ngân Anh cũng thăng hạng rõ rệt.

Đáng nói hơn, đến tháng 8/2020, Ngân Anh chính thức trở thành giảng viên đại học ở tuổi 25. Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 là giảng viên trẻ tuổi nhất tại đơn vị công tác. Một năm sau đó, Ngân Anh tiếp tục được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc chương trình Quản trị Sự kiện - Kinh tế Thể thao tại Đại học Hoa Sen. Bên cạnh đó, cô làm quản lý dự án cho một công ty tư vấn tài chính và đầu tư đa ngành.

Đáng nói hơn, đến tháng 8/2020, Ngân Anh chính thức trở thành giảng viên đại học ở tuổi 25

3 năm sau đăng quang hoa hậu, trong lần chia sẻ với truyền thông, Lê Âu Ngân Anh có dịp hiếm hoi trải lòng về ồn ào của mình sau cuộc thi hoa hậu. Cô thừa nhận không dám nhìn lại khoảnh khắc đăng quang, đôi vương miện của mình. Cụ thể, Ngân Anh từng nói:

"Thật sự trong 6 tháng đầu tiên sau Hoa hậu Đại dương Việt Nam, tôi hoàn toàn mất phương hướng, tôi không biết mình đã làm gì khiến mọi người ác cảm như thế. Hôm nay, tôi cũng thú thật rằng, nếu tôi là khán giả của đêm chung kết hôm đó, tôi cũng không thể nào chấp nhận được.

Làm gì có cô hoa hậu nào đăng quang có hình ảnh 'kỳ cục' như vậy. Một câu chuyện hậu trường là hôm đó tôi make up và thay trang phục xong, nhìn vào gương tôi thấy mình vẫn ổn, nhưng khi lên sóng không hiểu lại ra nông nỗi đó.

Hoa hậu mà không có hình ảnh đẹp, chẳng khác nào ca sĩ không có kỹ năng về giọng hát hay bác sĩ không có tay nghề chuyên môn. Lúc đó, tôi mới hiểu lý do tại sao mọi người không chịu đón nhận mình. Nhưng thời điểm đó, tôi trẻ con lắm, tôi đã có những phản ứng cố chứng minh ngược lại với điều người khác nói về mình.

Nhưng tôi sai. Chính vì hành động này đã khiến nhiều người càng không yêu mến tôi hơn. Lúc đó, tôi đấu tranh với bản thân mình rất nhiều, tôi phải tự hỏi bản thân mình muốn gì? Sau khi thấu đáo, tôi chọn một hướng đi mới".

Cô thừa nhận không dám nhìn lại khoảnh khắc đăng quang, đôi vương miện của mình

Đồng thời, Ngân Anh cũng bộc bạch thêm về nỗi ám ảnh vẻ ngoài của mình: "Sau khi đăng quang, ồn ào vây quanh tôi đều bắt nguồn từ câu chuyện tranh cãi về nhan sắc. Như một tâm lý thường tình, tôi bắt đầu chú tâm hơn về vẻ bề ngoài của mình, thậm chí là luôn bị ám ảnh.

Tất nhiên, là phụ nữ cũng cần phải quan tâm đến vẻ ngoài của mình, biết ăn diện, làm đẹp cho mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi mất thời gian cho những việc này để làm gì, chỉ vì những câu khen chê vô thưởng vô phạt. Lâu dần, tôi lại không muốn mọi người nhắn đến mình với các cụm từ liên quan đến nhan sắc nữa. Nếu không muốn người ta nhắc đến mình về nhan sắc thì phải khiến mọi người nhớ đến mình về khía cạnh khác, lúc đó tôi chọn học tập.

Sau hai cuộc thi Hoa hậu Đại dương và Hoa hậu Liên lục địa, tôi thấy mình đã đủ thỏa ước mơ từ bé. Đủ ở đây cũng có nghĩa là mình biết đâu là giới hạn, mình không thể cố chấp với những điều không phù hợp với mình. Tôi nhận thấy từ tính cách đến thế mạnh của bản thân phù hợp với con đường học hành và phát triển sự nghiệp theo hướng đầu tư, kinh doanh hơn là tham gia vào showbiz".

Tháng 11/2022 vừa qua, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bất ngờ thông báo lên xe hoa với MC Phan Tô Ny sau hai năm tìm hiểu, hẹn hò

Tháng 11/2022 vừa qua, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bất ngờ thông báo lên xe hoa với MC Phan Tô Ny sau hai năm tìm hiểu, hẹn hò. Cả hai quyết định kết hôn vì cảm nhận đó là lúc "đúng người, đúng thời điểm". Trong hôn lễ, hoa hậu khóc khi chồng hứa từ nay bảo vệ, không để ai bắt nạt cô. Cô nói từ khi Tô Ny xuất hiện, cô cảm nhận được che chở bởi một người đàn ông nguyên tắc nhưng đầy tình cảm, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.

Trong hôn lễ, hoa hậu khóc khi chồng hứa từ nay bảo vệ, không để ai bắt nạt cô

Gần nửa năm về chung nhà, Ngân Anh cũng cho biết cuộc sống vợ chồng son của cô và ông xã không thay đổi nhiều, chỉ là được ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Tô Ny thích sự nền nã, dịu dàng thực chất từ bên trong con người vợ. Trong mắt anh, Ngân Anh nhẹ nhàng, tinh tế, luôn biết quan tâm những người xung quanh. Anh cho biết niềm vui lớn nhất của anh trong năm vừa qua là đã có thể mang về cho gia đình lớn của mình thêm một thành viên mới.

Tô Ny thích sự nền nã, dịu dàng thực chất từ bên trong con người vợ. Trong mắt anh, Ngân Anh nhẹ nhàng, tinh tế, luôn biết quan tâm những người xung quanh

Về kinh tế, Tô Ny và vợ có quỹ chung, mỗi tháng đóng vào để tạo thói quen, trang trải phí sinh hoạt. MC và vợ muốn có thời gian vợ chồng son 1-2 năm để nhìn nhận, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất trước khi có con.

Gần nửa năm về chung nhà, Ngân Anh cũng cho biết cuộc sống vợ chồng son của cô và ông xã không thay đổi nhiều, chỉ là được ở bên cạnh nhau nhiều hơn

Ngân Anh cho biết, cô hiện có cuộc sống viên mãn sau khi về chung nhà với Tô Ny. Khán giả chỉ biết chồng cô là MC, BTV nhưng thực tế anh làm nhiều công việc, kiếm tiền giỏi, sống khép kín. Vợ chồng cô vừa mua một căn nhà lớn và đặt mục tiêu tự do tài chính năm 40 tuổi.

Chồng hoa hậu sinh năm 1990, hiện là biên tập viên, MC tại Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh và giữ vị trí Giám đốc một công ty truyền thông.

Ngân Anh cho biết, cô hiện có cuộc sống viên mãn sau khi về chung nhà với Tô Ny

Anh là đạo diễn, tổ chức sản xuất, người sáng tạo format nhiều chương trình như Quyền năng phái đẹp, Góc khuất hôn nhân, Con nhà người ta, Đẳng cấp quý cô, Góc nhìn, Bản tin sáng, 60 giây...