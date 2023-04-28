Chỉ một hành động cho thấy Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được ông xã MC cưng chiều hết mực khiến dân tình ngưỡng mộ

Hậu trường 28/04/2023 08:56

Mới đây, trong một sự kiện, ông xã Lê Âu Ngân Anh có một hành động chứng minh độ cưng chiều dành cho nàng hậu khiến dân tình ngưỡng mộ.

Trong sự kiện họp báo Hoa hậu Đại dương 2023, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã cùng ông xã là MC Phan Tô Ny xuất hiện. Nàng Hậu diện đầm dạ hội kết đá tinh tế khoe hình thể tuyệt mĩ. Đáng chú ý, cô được ông xã chăm chút hết lòng. Ông xã Lê Âu Ngân Anh không chỉ tình nguyện làm trợ lí cho vợ trong việc chỉnh trang, dìu vợ đi đứng vì trang phục của Ngân Anh khá khó di chuyển.

Chỉ một hành động cho thấy Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được ông xã MC cưng chiều hết mực khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 1

Chỉ một hành động cho thấy Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được ông xã MC cưng chiều hết mực khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ông xã Lê Âu Ngân Anh không chỉ tình nguyện làm trợ lí cho vợ trong việc chỉnh trang, dìu vợ đi đứng vì trang phục của Ngân Anh khá khó di chuyển - Ảnh: Internet

 

Đặc biệt, trong khoảnh khắc Ngân Anh trả lời phỏng vấn của báo chí, Phan Tô Ny đã lặng lẽ đứng ở một góc ngắm vợ, cười tủm tỉm biểu lộ rõ niềm vui như đang tự hào về bà xã. Khoảnh khắc này cũng được nàng hậu chia sẻ lại trên mạng xã hội kèm lời nhắn nhủ: "Chồng luôn vậy, cứ âm thầm".

Chỉ một hành động cho thấy Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được ông xã MC cưng chiều hết mực khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 3

Chỉ một hành động cho thấy Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được ông xã MC cưng chiều hết mực khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 4
Khi Ngân Anh trả lời phỏng vấn của báo chí, Phan Tô Ny đã lặng lẽ đứng ở một góc ngắm vợ, cười tủm tỉm biểu lộ rõ niềm vui như đang tự hào về bà xã - Ảnh: Internet

 

Sau 6 năm đăng quang và đã kết hôn, Hoa hậu Đại dương 2017 ngày phúc hậu, điềm tĩnh và ngọt ngào hơn xưa gấp bội. Nàng Hậu còn có phong thái giao tiếp với giới truyền thông rất từ tốn và nhã nhặn nên càng ghi điểm.

Được biết, Lê Âu Ngân Anh đã đăng ký kết hôn cùng Phan Tô Ny vào tháng 5/2022. Vị hôn phu của Ngân Anh lớn hơn cô 5 tuổi, hiện đang công tác tại Đài Truyền hình TP HCM và từng xuất hiện trong phim Trở Về 2. Phan Tô Ny là người động viên, hướng dẫn và hỗ trợ Lê Âu Ngân Anh trong công việc làm biên tập viên và MC. Đặc biệt, chồng của Lê Âu Ngân Anh từng gây sốt khi xuất hiện trên chương trình Tình Yêu Hoàn Mỹ năm 2019.

Chỉ một hành động cho thấy Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được ông xã MC cưng chiều hết mực khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 5
Người đẹp ngày càng điềm tĩnh, phúc hậu sau 6 năm đăng quang và kết hôn - Ảnh: Internet

 

Trên trang cá nhân, Ngân Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống của bản thân với ông xã. Đặc biệt, Ngân Anh không ngại công khai ảnh tình tứ cũng như những khoảnh khắc được ông xã cưng chiều hết mực. Ngoài những bữa ăn sang chảnh hay thường xuyên đi mua sắm, họ còn đồng hành, cùng nhau du lịch ở nước ngoài.

Chỉ một hành động cho thấy Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được ông xã MC cưng chiều hết mực khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 6
Ngân Anh không ngại công khai ảnh tình tứ cũng như những khoảnh khắc được ông xã cưng chiều hết mực - Ảnh: Internet

 

Có thể thấy rằng, kể từ sau khi kết hôn, cuộc sống Ngân Anh có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Cô sống vui vẻ, thoải mái và đặc biệt chăm chút cho cuộc sống của bản thân nhiều hơn. Sự hoàn thiện về mọi thứ của cô là câu trả lời cho việc ngày xưa bản thân từng dính vào không ít thị phi.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người

Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu với không ít tai tiếng, Ngân Anh dần lấy lại thiện cảm của người hâm mộ bởi nét đẹp tri thức, thân thiện mỗi khi lên giảng đường. Hiện tại cô đã lập gia đình và có cuộc sống viên mãn bên chồng.

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