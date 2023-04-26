Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tiếp tục để lộ gương mặt 'sưng húp' qua camera thường, khác xa ảnh mới đăng trên mạng xã hội?

Hậu trường 26/04/2023 19:13

Lê Âu Ngân Anh đã tinh tế lựa chọn bộ cánh lộng lẫy nhưng không kém phần sang trọng, có tông màu xanh trùng với màu sắc chủ đạo của cuộc thi. Tuy nhiên, nhan sắc qua cam thường của người đẹp lại gây hoang mang khi gương mặt có nhiều điểm "lạ".

Ngay từ khi đăng quang hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh đã gây ra không ít tranh cãi trái chiều về diện mạo vì nhiều người cho rằng nàng hậu đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Đến hiện tại, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nhan sắc của nàng hậu vẫn luôn là đề tàn bàn tán sôi nổi của dân mạng.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tiếp tục để lộ gương mặt 'sưng húp' qua camera thường, khác xa ảnh mới đăng trên mạng xã hội? - Ảnh 1
Ngay từ khi đăng quang hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh đã gây ra không ít tranh cãi trái chiều về diện mạo - Ảnh: Internet

Mới đây, ngày 26/4, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã có sự tái xuất bất ngờ với chiếc vương miện tại buổi họp báo cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023 được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia đặc biệt của Miss Universe Thailand 2020 - Amanda Obdam.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tiếp tục để lộ gương mặt 'sưng húp' qua camera thường, khác xa ảnh mới đăng trên mạng xã hội? - Ảnh 2
Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã có sự tái xuất bất ngờ với chiếc vương miện tại buổi họp báo cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023 - Ảnh: Internet

Với vai trò là hoa hậu đương nhiệm, Lê Âu Ngân Anh đã tinh tế lựa chọn bộ cánh lộng lẫy nhưng không kém phần sang trọng, có tông màu xanh trùng với màu sắc chủ đạo của cuộc thi. Tuy nhiên, nhan sắc qua cam thường của người đẹp lại gây hoang mang khi gương mặt có nhiều điểm "sưng húp". Nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh khác xa với những hình ảnh được thấy trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tiếp tục để lộ gương mặt 'sưng húp' qua camera thường, khác xa ảnh mới đăng trên mạng xã hội? - Ảnh 3
Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tiếp tục để lộ gương mặt 'sưng húp' qua camera thường, khác xa ảnh mới đăng trên mạng xã hội? - Ảnh 4
Nhan sắc qua cam thường của người đẹp lại gây hoang mang khi gương mặt có nhiều điểm "sưng húp" - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số netizen cũng bênh vực rằng, việc nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh xuống phong độ trước cam thường là điều dễ hiểu vì không đủ điều kiện ánh sáng gương mặt của người đẹp bị tối hẳn đi so với ảnh chụp được ê-kíp chụp. 

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tiếp tục để lộ gương mặt 'sưng húp' qua camera thường, khác xa ảnh mới đăng trên mạng xã hội? - Ảnh 5
Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2017, cô nàng lại tiếp tục nhận được tấm vé dự thi quốc tế tại đấu trường Miss Intercontinental 2018 và đạt được danh hiệu Á hậu 4 - Ảnh: Internet

Trước đó, sau khi đăng quang cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2017, cô nàng lại tiếp tục nhận được tấm vé dự thi quốc tế tại đấu trường Miss Intercontinental 2018 và đạt được danh hiệu Á hậu 4. Thành tích của Lê Âu Ngân Anh được xem là cao thứ nhì của Việt Nam tại Miss Intercontinental.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người

Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu với không ít tai tiếng, Ngân Anh dần lấy lại thiện cảm của người hâm mộ bởi nét đẹp tri thức, thân thiện mỗi khi lên giảng đường. Hiện tại cô đã lập gia đình và có cuộc sống viên mãn bên chồng.

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