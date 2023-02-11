Chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi có thái độ khó chịu với vợ tại sự kiện

Hậu trường 11/02/2023 20:38

Khi cùng tham dự một sự kiện, chồng Lê Âu Ngân Anh gây chú ý vì thái độ khó chịu khi vợ gọi.

Cuộc sống sau khi kết hôn của Lê Âu Ngân Anh luôn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, trên mạng xã hội đang truyền đoạn clip vợ chồng Lê Âu Ngân Anh khi đi dự một sự kiện nhưng thái độ của Phan Tô Ny lúc đó đã thu hút nhiều sự chú ý.

Theo đó, vì bận xử lý công việc qua điện thoại nên Phan Tô Ny không biết có sự xuất hiện của nam diễn viên Hữu Thanh Tùng trước mặt mình. Thấy vậy, Lê Âu Ngân Anh liền cất tiếng gọi, ra hiệu cho ông xã tạm gác công việc trò chuyện. 

Chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi có thái độ khó chịu với vợ tại sự kiện - Ảnh 1
Dù có người đang trò chuyện nhưng ông xã vẫn mải mê công việc nên Lê Âu Ngân Anh phải cất tiếng gọi. 

Tuy nhiên, ông xã của Lê Âu Ngân Anh lại cho thấy biểu cảm khá căng thẳng, có phần khó chịu khi nhăn mặt quay sang nhìn vợ. Sau đó, anh mới định hình được rằng có người quen trước mặt và liền trò chuyện. 

Chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi có thái độ khó chịu với vợ tại sự kiện - Ảnh 2
Phan Tô Ny lộ biểu cảm có phần khó chịu khi vợ gọi.

Ngay sau đó, một số bình luận bày tỏ sự quan ngại trước biểu cảm mà nam MC dành cho vợ Hoa hậu: "Vợ gọi nhưng sao chồng lại nhăn mặt", "Ngân Anh vẫn giữ nụ cười hiền lành khi thấy biểu cảm của chồng"....

Dù vậy, cũng có fan bênh vực rằng Phan Tô Ny đang tập trung vào điện thoại giải quyết công việc nên biểu cảm căng thẳng cũng là lẽ thường tình; "Tô Ny gương mặt nghiêm nên mọi người cảm thấy vậy thôi", "Lẽ thường tình thôi mà, nhiều khi đang chú tâm vào công việc ai gọi mình cũng sẽ có biểu cảm như vậy"...

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, được biết đến khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Vài năm qua, Lê Âu Ngân Anh không mấy mặn mà với showbiz. Cô dành phần lớn thời gian cho công việc riêng, hiện là giảng viên của Đại học Hoa Sen.

Chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi có thái độ khó chịu với vợ tại sự kiện - Ảnh 3

Giữa tháng 11/2022, đám cưới của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và MC Phan Tô Ny đã diễn ra tại khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Đến tham dự hôn lễ của Hoa hậu Ngân Anh là dàn khách mời đình đám gồm: Lan Khuê, Á hậu Thùy Dung, Phương Lê, Nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Thảo Hugo, hai Á hậu Hoa hậu Đại dương 2017 là Nguyễn Thị Diệu Thùy và Đặng Thanh Ngân...

Lê Âu Ngân Anh từng tiết lộ ông xã là người tốt bụng, luôn cưng chiều vợ: “Tuy khó tính và đôi lúc hay ra dẻ chỉ bảo nhưng luôn chiều vợ”. Những chia sẻ của Ngân Anh khiến hội chị em chỉ biết ước.

Chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi có thái độ khó chịu với vợ tại sự kiện - Ảnh 4

Ông xã Ngân Anh là Phan Tô Ny. Anh sinh năm 1990, là biên tập viên, MC quen thuộc của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). Sau hành trình dài yêu nhau, cặp đôi có cái kết viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khung cảnh đám cưới đẹp như truyện cổ tích của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và MC Phan Tô Ny - xứng đáng là hôn lễ lộng lẫy nhất tháng 11

Khung cảnh đám cưới đẹp như truyện cổ tích của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và MC Phan Tô Ny - xứng đáng là hôn lễ lộng lẫy nhất tháng 11

Không gian đám cưới của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và nam MC Phan Tô Ny đã được tổ chức dưới sự chứng kiến của của hai bên gia đình và những người thân yêu vào tối ngày 18/11.

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