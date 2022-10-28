Vừa qua, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi công khai hẹn hò với MC điển trai Phan Tô Ny. Chàng trai này không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình khi anh đang công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM với vai trò biên tập viên và MC. Không chỉ vậy, anh còn góp mặt trong bộ phim "Trở về 2" và từng gây sốt khi xuất hiện trên chương trình "Tình yêu hoàn mỹ" năm 2019.

Vị hôn phu của Lê Âu Ngân Anh không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình - Ảnh: Internet

Mới đây, tối 27/10, trên trang cá nhân, một lần nữa, Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương 2017 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ khi đăng tảicông khai bộ ảnh cưới lãng mạn với vị hôn phu tương lai. Được biết, cặp đôi gặp gỡ và hẹn hò vào cuối năm 2019 và đã gắn bó hơn 2 năm trước khi quyết định nên duyên vợ chồng.