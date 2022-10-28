Đám cưới của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đang được người hâm mộ nóng lòng mong chờ.
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Vừa qua, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi công khai hẹn hò với MC điển trai Phan Tô Ny. Chàng trai này không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình khi anh đang công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM với vai trò biên tập viên và MC. Không chỉ vậy, anh còn góp mặt trong bộ phim "Trở về 2" và từng gây sốt khi xuất hiện trên chương trình "Tình yêu hoàn mỹ" năm 2019.
Mới đây, tối 27/10, trên trang cá nhân, một lần nữa, Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương 2017 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ khi đăng tảicông khai bộ ảnh cưới lãng mạn với vị hôn phu tương lai. Được biết, cặp đôi gặp gỡ và hẹn hò vào cuối năm 2019 và đã gắn bó hơn 2 năm trước khi quyết định nên duyên vợ chồng.
Trong ảnh cưới được đăng tải, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh xinh đẹp, quyến rũ trong 2 chiếc váy cưới trắng tinh kèm nụ cười rạng rỡ khi sánh bước bên cạnh chú rể. Chồng Ngân Anh được khen ngợi vì ngoại hình bảnh bao, khuôn mặt điển trai. Đáng chú ý, theo như chia sẻ của nàng hậu thì đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 18/11 sắp tới đây.
Hiện, sau 5 năm đăng quang Hoa hậu, Ngân Anh hiện đang là giảng viên tại trường đại học. Từ sau khi đi du học về nước, Hoa hậu Đại dương 2017 dần lấy lại thiện cảm của người hâm mộ bởi nét đẹp tri thức, thân thiện.
Được biết, Lê Âu Ngân Anh và Phan Tô Ny đã đăng ký kết hôn vào tháng 5/2022. Vị hôn phu của Ngân Anh lớn hơn cô 5 tuổi và là người luôn bên cạnh động viên, hướng dẫn và hỗ trợ Lê Âu Ngân Anh trong công việc.