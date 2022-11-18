Khung cảnh đám cưới đẹp như truyện cổ tích của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và MC Phan Tô Ny - xứng đáng là hôn lễ lộng lẫy nhất tháng 11

Tối 18/11, Lê Âu Ngân Anh và chồng - MC Phan Tô Ny - tổ chức tiệc tại một khách sạn sang trọng ở quận 1, TP HCM. Đôi trẻ làm hơn 20 bàn tiệc, chỉ mời bạn bè, đồng nghiệp thân thiết tới dự.

Khu vực đón khách sử dụng nhiều bong bóng và hoa baby trắng nhẹ nhàng. Cặp đôi mong muốn hôn lễ diễn ra trong không gian thuần khiết, tinh khôi và mơ mộng. Ngoài hoa baby và bóng bay, khu vực sảnh đón khách còn xuất hiện những tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm ngọt ngào, hạnh phúc của Lê Âu Ngân Anh cùng ông xã.

Phan Tô Ny nói tiệc tối 18/11 được vợ chồng anh đầu tư. "Quan điểm của tôi từ đầu là muốn làm đám cưới ấm cúng, có người thân tham dự. Những điều chúng tôi xây dựng đều xoay quanh gia đình. Lễ gia tiên ở hai nơi trước đó tổ chức trang trọng, truyền thống. Tôi và Ngân Anh chỉ đơn giản tạo ra những giá trị tích cực. Chúng tôi luôn biết ơn sự quan tâm từ mọi người".

Ngân Anh thừa nhận cô và chồng là những người chỉn chu, cầu toàn. Cô nói mình đau đầu trong quy trình chọn địa điểm tổ chức đám cưới. Ban đầu, cô định làm hôn lễ ở biển. Nhưng nếu tổ chức ở biển, cô buộc phải giới hạn khách mời tầm vài chục người nên phương án này bị hủy bỏ.

Lê Âu Ngân Anh và ông xã yêu cầu quan khách mang theo thiệp khi dự tiệc, mặc đúng dress code với ba tông đen - vàng đồng - nâu và ngồi đúng số bàn quy định. Bên cạnh đó, họ lưu ý khách không phục vụ trẻ em trong tiệc.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên cách đây không lâu, Lê Âu Ngân Anh đã chia sẻ về việc quyết định lên xe hoa và sẵn sàng tâm thế cho điều này. Cô nói: "Tôi từng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng kết hôn vì tôi biết khi bước vào hôn nhân mình không chỉ chuẩn bị cho việc làm vợ mà còn phải làm dâu và làm mẹ nữa. Thời gian khoảng 2 năm trước, tôi còn lăn tăn nhiều và chỉ tập trung vào công việc thôi.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi đã sẵn sàng và chấp nhận, khi mình gắn kết với một người thì mình cũng phải có trách nhiệm với gia đình chồng. Tôi cảm thấy may mắn khi ông xã biết tôi không giỏi việc nhà nên anh ấy tìm cách trao đổi nhẹ nhàng với gia đình và mọi người cũng chấp nhận điều đó".