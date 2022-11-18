Mới đây, trên tài khoản TikTok cá nhân của Hoa hậu Thùy Tiên đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc gương mặt kém sắc, bơ phờ kèm dòng chú thích: "Nhiều lúc mệt lắm cả nhà ơi". Bên cạnh đó, người đẹp phải nhờ người khác xúc cho ăn vì một tay đang truyền nước.

Trả lời Dân trí vào chiều 18/11, phía Thùy Tiên cho biết nàng hậu nhập viện cách đây một thời gian, do bị trúng thực. Hiện người đẹp sinh năm 1998 đã trở lại hoạt động bình thường và tiếp tục lịch trình làm việc của mình.

Mặc dù không nói cụ thể về tình trạng sức khỏe nhưng khán giả cũng có thể thấy rằng sức khỏe của nàng Hậu không được tốt. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến ai nấy đều tỏ ra lo lắng.

Được biết, sau khi kết thúc hành trình tìm kiếm Miss Grand International 2022, Hoa hậu Thùy Tiên dành thời gian du lịch, thư giãn sau gần 1 năm miệt mài làm việc. Về đến Việt Nam, nàng Hậu cùng ê-kíp có chầu ăn ốc hoành tráng và uống sinh tố bơ cho thỏa nhớ mong ẩm thực quê nhà.

Hậu quả của chầu ăn khiến người đẹp sinh năm 1998 nhập viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm và sút cân khiến fan lo lắng. Trong suốt quá trình điều trị, trợ lý là người ở cạnh chăm sóc cho cô.

Trước đó, vấn đề sức khỏe của Thùy Tiên luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Kể từ khi đăng quang hồi tháng 12/2021, cô làm việc liên tục, gần như không có thời gian nghỉ ngơi vì phải di chuyển giữa nhiều nước.

Những hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội đã phần nào hé lộ nhịp sống bận rộn của người đẹp. Cô nhiều lần tranh thủ ăn tại cánh gà sân khấu, ngủ trên xe, dậy sớm để kịp giờ ra sân bay...

"Khi làm việc, tôi không thấy mệt, cũng không thấy cần nghỉ ngơi. Nhưng sau đó, cơ thể sẽ lên tiếng, có những dấu hiệu cho thấy tôi làm việc quá sức. 10 tháng qua, tôi chỉ 1 lần bị Covid-19, nhưng vừa kết thúc nhiệm kỳ là tôi bệnh 2 lần liên tiếp. Tôi nhận ra cơ thể mình không phải đang ở trong trạng thái tốt nhất. Có lẽ tôi sẽ phải sắp xếp công việc, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn." - Thùy Tiên tâm sự trong cuộc phỏng vấn gần đây.