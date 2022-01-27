Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng rapper tlinh "hỗn mà nghĩ mình cá tính" sau màn đối đáp với Trấn Thành

Hậu trường 27/01/2022 14:45

Trước màn đối đáp khiến Trấn Thành "sượng trân" của nữ rapper đình đám, hoa hậu Thu Hoài mới đây đã có động thái bênh vực người bạn thân của mình, chỉ trích tlinh "hỗn mà nghĩ mình cá tính".

Vừa qua, trong đêm Chung kết và trao giải Rap Việt mùa 2, tlinhTrấn Thành bất ngờ trở thành 2 cái tên nóng nhất MXH khi có màn đối đáp "sượng trân" trên sân khấu. Cụ thể, sau khi nghe tlinh trình diễn tiết mục "Gái Độc Thân", Trấn Thành đã đặt câu hỏi: "Em hát bài Gái Độc Thân là chỉ hát vậy thôi hay hiện giờ đang độc thân?".

Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng rapper tlinh 'hỗn mà nghĩ mình cá tính' sau màn đối đáp với Trấn Thành - Ảnh 1

Được biết, nàng rapper vừa qua đã chính thức kết thúc mối tình khá đình đám của mình, thế nên trước câu hỏi tưởng chừng chỉ là "bông đùa" của Trấn Thành, tlinh bất ngờ có biểu hiện không mấy vui vẻ và thẳng thắng nói nam MC: "Anh có thể nào đặt một câu hỏi khác tinh tế hơn được không?".

Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng rapper tlinh 'hỗn mà nghĩ mình cá tính' sau màn đối đáp với Trấn Thành - Ảnh 2

Câu trả lời của Tlinh khiến Trấn Thành có phần ngượng ngùng, còn đoạn đối thoại của cả hai sau khi được lên sóng truyền hình trực tiếp đã lập tức gây nên tranh cãi trên MXH. Mới đây, hoa hậu Thu Hoài đã bất ngờ có động thái bênh vực người bạn thân thiết của mình là Trấn Thành và lên tiếng phản đối cách đối đáp trên của tlinh.

Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng rapper tlinh 'hỗn mà nghĩ mình cá tính' sau màn đối đáp với Trấn Thành - Ảnh 3

Cụ thể, trên Facebook một người bạn tỏ vẻ không hài lòng với màn ứng xử của tlinh và cho rằng đấy là cách trả lời phỏng vấn kém chuyên nghiệp, bên dưới bình luận, Hoa hậu Thu Hoài đã đồng tình với ý kiến này và thẳng thắn nói: "Hỗn mà nghĩ mình cá tính. Nên học hỏi các chương trình nước ngoài, MC còn chọc tới cỡ nào".

Chưa dừng lại, Thu Hoài còn cho rằng showbiz Việt không có văn hóa kính trọng người lớn tuổi và tiền bối của mình, nàng hậu đáp: "Showbiz Việt không có văn hóa tiền bối" và tiếp tục khẳng định tlinh "hỗn như quỷ".

Hoa hậu Thu Hoài chửi thẳng rapper tlinh 'hỗn mà nghĩ mình cá tính' sau màn đối đáp với Trấn Thành - Ảnh 4

Về phía netizen hiện cũng chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều, nhiều người đồng tình với Tlinh, cho rằng "MC quốc dân" đã đưa ra câu hỏi kém duyên về tình trạng yêu đương, nhiều người thì cho rằng cô nàng đang có phản ứng "thái quá". Là đàn em mới vào nghề, thay vì nhận xét thẳng thừng Trấn Thành thiếu tinh tế, tlinh có nhiều cách nói khác để nhờ nam MC đổi câu hỏi.

 

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Một câu hỏi giao lưu mang đậm phong cách của Trấn Thành tại đêm Chung kết và trao giải Rap Việt mùa 2 bị đánh giá là thiếu tinh tế, kém duyên và đã khiến cho bầu không khí chương trình vô cùng "sượng trân".

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Từ khóa:   Trấn Thành hoa hậu Thu Hoài tlinh

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