Hoa hậu Phạm Hương khoe sắc rạng rỡ khi diện áo dài ngày Tết cùng 2 cậu quý tử tại Mỹ

Hậu trường 24/01/2023 09:33

Dịp Tết Nguyên Đán này, hoa hậu Phạm Hương tung loạt ảnh diện áo dài truyền thống cùng 2 quý tử nhận được nhiều sự quan tâm.

Từ sau đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương luôn là cái tên nhận được nhiều săn đón của showbiz Việt. Giữa lúc đang ở đỉnh cao nghệ thuật, người đẹp bất ngờ sang Mỹ chữa bệnh và những năm gần đây, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nàng hậu công khai đã có chồng và hạ sinh 2 con trai kháu khỉnh tại trời Tây.

Hoa hậu Phạm Hương khoe sắc rạng rỡ khi diện áo dài ngày Tết cùng 2 cậu quý tử tại Mỹ - Ảnh 1
Dịp Tết Nguyên Đán này, hoa hậu Phạm Hương cũng tung loạt ảnh diện áo dài truyền thống cùng 2 cậu quý tử - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nàng hoa hậu hoàn vũ Việt Nam thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã bí mật và 2 con nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên Đán này, hoa hậu Phạm Hương cũng tung loạt ảnh diện áo dài truyền thống cùng 2 cậu quý tử. Mặc dù Phạm Hương cùng gia đình đang sinh sống ở Mỹ nhưng có thể thấy cô vẫn duy trì truyền thống ngày Tết của dân tộc.

Hoa hậu Phạm Hương khoe sắc rạng rỡ khi diện áo dài ngày Tết cùng 2 cậu quý tử tại Mỹ - Ảnh 2
Người hâm mộ đã để lại rất nhiều lời khen dành cho nàng hậu và hai quý tử nổi bật trong áo dài đỏ - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của Phạm Hương, người hâm mộ đã để lại rất nhiều lời khen dành cho nàng hậu và hai quý tử nổi bật trong áo dài đỏ. Không chỉ vậy, hai cậu quý tử của Phạm Hương được chú ý bởi sở hữu ngoại hình nổi bật, kháu khỉnh và đáng yêu.

Hoa hậu Phạm Hương khoe sắc rạng rỡ khi diện áo dài ngày Tết cùng 2 cậu quý tử tại Mỹ - Ảnh 3
Mặc dù Phạm Hương cùng gia đình đang sinh sống ở Mỹ nhưng có thể thấy cô vẫn duy trì truyền thống ngày Tết của dân tộc - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù, Phạm Hương đã công khai việc sinh con trai thứ 2 và nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. Tuy nhiên, người đẹp lại vô cùng giữ kín danh tính và diện mạo của ông xã.

Choáng ngợp với bàn tiệc mừng lễ Giáng Sinh tại biệt thự ở Mỹ của Phạm Hương: đồ ăn thịnh soạn, bày trí đẹp mắt không thua nhà hàng

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