Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lên tiếng về chiếc cằm nhọn bất thường, tiết lộ bí mật dòng họ

Dù sở hữu gương mặt khác xa năm xưa nhưng Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khẳng định chiếc cằm nhọn của mình là do di truyền.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền là mỹ nhân hiếm hoi có hình ảnh sạch nhất trong showbiz Việt. Mười bốn năm đăng quang, chị luôn được lòng công chúng trên mọi phương diện. Tuy nhiên, xuất hiện tại buổi ghi hình Táo quân mới đây, người đẹp Nam Định bất ngờ gây choáng với gương mặt gượng gạo và chiếc cằm nhọn bất thường. Theo sau đó, báo chí liên tục đặt ra nghi vấn, còn fan tìm vào trang cá nhân của Hoa hậu Việt Nam 2004 hỏi địa chỉ làm đẹp. Quá bức xúc, Nguyễn Thị Huyền đã đăng một bức tâm thư dài trên trang cá nhân để đáp trả. Cô đưa ý kiến rằng không phản đối chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng khẳng định chiếc cằm nhọn của mình là thừa hưởng gen di truyền của dòng họ.

Nhan sắc của Nguyễn Thị Huyền càng ngày càng sắc sảo - Ảnh: FBNV "Xưa nay nhiều bài báo nhắc tới việc thẩm mỹ của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ và cũng không có ý định thanh minh thanh nga gì cho mệt. Nhưng mấy hôm nay các bạn trẻ hỏi nhiều đến ngỡ ngàng luôn ấy! Nên tôi tranh thủ dành thời gian tâm sự với các bạn chút nhé! Tôi là người rất duy mỹ! Rất yêu cái đẹp trong mọi nghĩa. Dám sống và hy sinh vì cái đẹp lắm nhé! Tôi rất muốn mọi người phải có sự tự tin nhất là phụ nữ vậy nên nếu thẩm mỹ giúp bạn tự tin hơn thì hãy cứ làm! Tuy nhiên, làm đẹp như thế nào, làm sao để mình đẹp hơn? Thì các bạn phải cân nhắc kĩ nhé!

Ai thực sự yêu bạn, họ cũng sẽ yêu cả những thứ ấy! Khiếm khuyết bề ngoài chút còn được chưa khiếm khuyết về nhân cách thì tuyệt đối không được đâu! Nên hãy tập trung “thẩm mỹ” trái tim và khối óc của mình theo cách của các bạn! Tôi cũng đang luyện chưởng đây! Ít nhất đến tuổi này, tôi luyện được cái sự tự tin mà tuổi trẻ không có! Tôi yêu mái tóc xơ xác, cái mũi vẹo, đôi mắt không đều, đôi môi lệch và cả ngón chân cái của mình nữa! Hãy biến mình là 1 thương hiệu để quần áo, túi, giày, hay cả những người bạn, khi đã bên mình rồi đều được hưởng giá trị của thương hiệu ấy! Chiếc cằm nhọn bất thường của Nguyễn Thị Huyền bị nghi đã đụng chạm dao kéo - Ảnh: FBNV Đây là quan điểm cá nhân tôi, muốn hướng những thứ đẹp đẽ hơn, lạc quan hơn. Nên mong các bạn cũng đọc theo hướng lạc quan nhé! Khái niệm “cái đẹp”, “thẩm mỹ”, “thương hiệu” trong bài này tôi viết lúc mang nghĩa đen, lúc mang nghĩa bóng nên khá nhạy cảm. Các bạn đừng tự làm xấu mình bằng cách nghĩ xuyên tạc hay tiêu cực thông điệp tôi chuyển tới nhé! Cằm sẽ bị dài ra đấy!", Nguyễn Thị Huyền đanh thép. Cuối bài chia sẻ, Hoa hậu Việt Nam 2004 khẳng định cằm của mình không đụng chạm dao kéo, lúc dài lúc tròn là do ánh sáng, trang điểm hoặc bị ảnh hưởng bởi góc chụp. Nguyễn Thị Huyền tung ảnh ngày bé để chứng minh cằm mình đẹp tự nhiên - Ảnh: FBNV "Cằm lẹm là di truyền nhà em nhé! Cứ yên tâm nó lúc ngắn lúc dài, lúc đầy, lúc lẹm, lúc béo, lúc gầy... nó có thể là do ánh sáng, góc chụp hình, lúc đang hạnh phúc vơi, đầy hoặc cũng có khi nó thể hiện hành trình tu của các bạn đang ở đâu. Tâm sinh tướng là vậy các bạn ạ! Ai đọc đến tận dòng này mà ủng hộ, mẹ cháu làm cái timeline hình ảnh từ bé đến giờ luôn cho nó máu!", cô viết. Dù đã đăng quang 14 năm nhưng Nguyễn Thị Huyền vẫn luôn có sức thu hút đặc biệt - Ảnh: FBNV

HH Nguyễn Thị Huyền mặc bikini "bỏng mắt" cỡ nào cách đây 13 năm? Từng sở hữu số đo 3 vòng nóng bỏng lần lượt là 84-60-9cm, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền "thiêu đốt" mọi ánh nhìn khi mặc trang phục bikini gợi cảm cách đây 13 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-nguyen-thi-huyen-len-tieng-ve-chiec-cam-nhon-bat-thuong-tiet-lo-bi-mat-dong-ho-271115.html