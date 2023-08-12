Hoa hậu Diễm Hương lần đầu lên tiếng làm rõ tin đồn bị gia đình 'từ mặt' sau hôn nhân đổ vỡ sau chồng đại gia

Thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương lên xe hoa với một vị đại gia. Cuộc hôn nhân “lén lút” này khiến Diễm Hương suýt bị tước vương miện do gian dối về tình trạng hôn nhân khi đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2012 tại Mỹ. Thế nhưng cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài 3 năm. Những ồn ào xoay quanh vụ ly hôn khiến tên tuổi Diễm Hương bị ảnh hưởng không ít. Ngay cả chính người thân cũng từ mặt cô.

Diễm Hương đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Sau đó cô trở thành đại diện Việt Nam tại hai cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 (Top 14 cùng giải Trình diễn áo tắm đẹp nhất) và Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Chạm tay vào thành công và hào quang từ rất sớm nhưng Diễm Hương gặp không ít sóng gió, liên tiếp vướng phải thị phi. Có lúc cô rơi vào trầm cảm do áp lực từ dư luận.

Vậy là ba mẹ mặc kệ. Mẹ rất giận. Hơn 4 năm, mẹ con tôi không nói chuyện với nhau. Ngay cả trong thời gian tôi đẻ con, nuôi con cũng không được gặp ba mẹ mình. Điều đó làm tôi rất ân hận" - Diễm Hương trải lòng trong chương trình "Hạnh phúc ở đâu".

"Mẹ không hiểu được quyết định đó của tôi. Khi tôi và chồng cũ chia tay, ba mẹ tôi rất sốc. Ba mẹ tôi nghĩ, đang sung sướng không chịu lại đi chọn cái gì đó rất viển vông. Còn tôi, đúng kiểu con nít ranh thích nói lý lẽ, rằng mình có thể tự làm ra tiền, còn nhiều lý tưởng, không cần sống dựa vào ai.

Ngay cả khi Diễm Hương có con với người chồng thứ 2, bố mẹ cô vẫn tuyệt giao. Nàng hậu một mình sinh con ở Mỹ và gặp nhiều khó khăn.

Diễm Hương từng cho biết mối quan hệ được nối lại với bố mẹ nhờ sự chân thành cùng với việc có cậu con trai Noah đáng yêu

Mới đây, trên trang cá nhân, Diễm Hương bất ngờ đăng tải bài viết dài có nội dung xoay quanh về gia đình. Cụ thể, nàng hậu cho biết gia đình mình bống nhiên bị gắn với khái niệm "từ mặt". Cô khẳng định chỉ có khoảng thời gian ba mẹ chưa thể cảm thông cho con trẻ non dại nên không tránh được sự xung đột. Nàng hậu viết:

"Tôi có bị gia đình từ mặt không? Gia đình tôi gồm có 3 người trước đây và giờ là 4 người! Chúng tôi luôn là một thể thống nhất dưới 2 từ gia đình. Trong một sống chén còn có lúc đĩa đụng tô, chén đụng muỗng thì chúng tôi hoàn toàn là 4 người bình thường với 4 khối óc và 4 tư duy độc lập. Sẽ chẳng thể nào bắt buộc 4 con người luôn đồng nhất ý kiến và quan điểm với nhau dù chúng tôi luôn yêu và thương nhau.

Nàng hậu lần đầu làm rõ tin đồn bị gia đình cạch mặt

Vậy nên, nếu có đôi khi: đã hay đang và sẽ có lúc chúng tôi chưa tìm được tiếng nói chung về 1 vấn đề nào đó, ba mẹ vẫn chưa hiểu nổi suy nghĩ "non trẻ" của tôi. Tôi chưa thấu hết tấm lòng mẹ ba, tránh sự gia tăng căng thẳng.

Tìm đến không gian và khoảng thời gian lặng cho tất cả cùng suy nghĩ về vấn đề, chúng tôi tôn trọng nhau im lặng… Khi thời gian đủ để tôi thấu hiểu hết sự yêu thương và nỗi lo của bậc làm cha mẹ. Ba mẹ cũng có thể cảm thông cho con trẻ, chúng tôi ngồi xuống và nói với nhau lời cần nói. Tôi xin lỗi ba mẹ!

“Từ mặt” đó là khái niệm mà không biết tự bao giờ nó được gán vào gia đình tôi. Chúng tôi có thể không suốt ngày khoe hình lên mạng, nói lời yêu nhau lên công chúng nhưng trong chúng tôi luôn nghĩ và quan tâm về nhau. Không cha mẹ nào vui khi thấy khúc ruột mình đau khổ, nhưng có những khúc khuỷu của cuộc đời. Cha mẹ cần để con bước đi độc lập mà chỉ dõi theo đằng sau".

Những lời khẳng định của Diễm Hương, có thể thấy mối quan hệ của nàng hậu cùng với gia đình đã được tháo gỡ và hàn gắn hơn xưa. Diễm Hương từng cho biết mối quan hệ được nối lại với bố mẹ nhờ sự chân thành cùng với việc có cậu con trai Noah đáng yêu: "Con tôi là một cầu nối vững chắc, nhờ em bé Noah thì ông bà ngoại đã cởi mở hơn và gia đình tôi dần đoàn tụ".