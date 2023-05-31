Hoa hậu Diễm Hương hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc tình cảm của chồng và con trai, một động thái nhỏ đập tan tin đồn ly hôn!

Gần đây, Diễm Hương và Quang Huy bất ngờ thi thoảng xuất hiện cùng nhau. Hai người cùng đưa con đi học, đi chơi, khi thì cùng chăm sóc con ốm...

Thời gian qua, hoa hậu Diễm Hương liên tục vướng tin đồn ly hôn với người chồng thứ 2 là Quang Huy. Tuy nhiên, nàng hậu chưa một lần lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn này. Nguồn cơn vụ việc được cho rằng xuất phát từ việc trong nhiều dịp đặc biệt của gia đình, Quang Huy không còn xuất hiện. Đồng thời, chân dài 9X cũng không nhắc đến chồng trên mạng xã hội. Thời gian qua, hoa hậu Diễm Hương liên tục vướng tin đồn ly hôn với người chồng thứ 2 là Quang Huy Cho đến gần đây, Diễm Hương và Quang Huy bất ngờ thi thoảng xuất hiện cùng nhau. Hai người cùng đưa con đi học, đi chơi, khi thì cùng chăm sóc con ốm... Không chỉ vậy, vài giờ trước, trên trang cá nhân, Diễm Hương còn gây chú ý khi hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc ông xã cực tình cảm bên con trai tên Noah. Kèm theo đó, nàng hậu viết: "Mẹ mừng vì con đã thua đau khi lần đầu ra trận. Mẹ mừng vì Mẹ biết thắng lần đầu ngay không phải là điều lành!".

Vài giờ trước, trên trang cá nhân, Diễm Hương còn gây chú ý khi hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc ông xã cực tình cảm bên con trai tên Noah Theo như chia sẻ, có thể thấy đây là bữa ăn sum họp của tổ ấm nàng hậu sau khi con trai có cuộc thi bơi lội tại trường. Hình ảnh ông xã Quang Huy quấn quýt bên quý tử chiếm spotlight hơn cả vì anh hiếm khi xuất hiện trong những khung hình chung với Diễm Hương. Hình ảnh ông xã Quang Huy quấn quýt bên quý tử chiếm spotlight hơn cả vì anh hiếm khi xuất hiện trong những khung hình chung với Diễm Hương Trước đó không lâu, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 cũng khoe loạt ảnh dự lễ tổng kết và khen thưởng tại trường của con trai. Diễm Hương gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo: "Cám ơn công ơn dạy dỗ của Các Thầy Cô trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã dành cho Noah King! Một cái cây không thể tự lớn mà thiếu sự kiên trì, bền bỉ và nhẫn nại uốn nắn của quí Cô, quí Thầy. Noah đã từng ngày trưởng thành, có những tiến bộ hơn qua từng phép toán, đoạn văn và tư duy BIẾT ƠN! Thực sự thấy ấm lòng khi dự trực tiếp buổi lễ trưởng thành và tri ân của lớp 5 - Tổng kết năm 2022-2023 khi nghe và chứng kiến suy nghĩ, lời nói của các học sinh lớp 5, để hiểu hơn hệ tư duy giáo dục của nhà trường. Xin lỗi - Cám ơn! Cám ơn Thầy Hiệu trưởng đã cho Noah những lời khuyến khích tuyệt vời!".

Diễm Hương từng cho biết, có những thứ mình và chồng không đồng quan điểm, nhưng lại có một điểm chung là muốn con vui và hạnh phúc Chia sẻ về hôn nhân của mình với Quang Huy, Diễm Hương từng cho biết, có những thứ mình và chồng không đồng quan điểm, nhưng lại có một điểm chung là muốn con vui và hạnh phúc. Trên trang cá nhân, Diễn Hương khoe khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày sinh nhật con trai: "Sinh nhật muộn con trai. Con nói: 'Con không muốn đông người, chỉ cần có ba mẹ là được'. Oke cục thúi của ba mẹ. Con là yêu đậm sâu món lưỡi vịt, vì vậy ba ăn chay, mẹ bệnh ho tắt tiếng cũng đi cùng con ăn lẩu. Có những thứ ba và mẹ có thể không đồng quan điểm, nhưng luôn chung một điểm thống nhất: Noah vui và hạnh phúc là được!".

Đăng ảnh quây quần bên chồng con, Diễm Hương hiếm hoi nói về góc khuất hôn nhân Thời gian qua, Diễm Hương và ông xã Quang Huy liên tục dính tin đồn rạn nứt, "cơm không lành canh không ngọt".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-diem-huong-hiem-hoi-chia-se-khoanh-khac-tinh-cam-cua-chong-va-con-trai-mot-ong-thai-nho-ap-tan-tin-on-ly-hon-587585.html