Hộ tống vợ đi làm từ thiện, Công Vinh khổ tâm khi bị nhận xét 'như bọn trộm chó'

Hậu trường 17/03/2020 15:16

Vì ca sĩ Thủy Tiên đang không khỏe nên Công Vinh quyết định tháp tùng vợ đi khảo sát tình hình tại miền Tây trước khi lắp đặt máy lọc nước.

Trên trang cá nhân, cựu danh thủ Lê Công Vinh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cùng bà xã Thủy Tiên đi khảo sát để làm thiện nguyện tại miền Tây. Trong ảnh, vợ chồng "ca sĩ - cầu thủ" diện đồ lịch sự và đeo khẩu trang cẩn thận giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến khó lường. Tuy nhiên, chiếc khẩu trang của Công Vinh lại trông hơi khác biệt nên thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

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Công Vinh hài hước chia sẻ dòng trạng thái khi cùng vợ đi khảo sát miền Tây - Ảnh: FB

Anh khổ tâm khi bị cả vợ và dân mạng nhận xét oái oăm: "Hộ tống vợ đi khảo sát hạn mặn, mà vợ bảo nhìn hình người ta tưởng ông dẫn quân đi quýnh lộn, vào đọc comment người ta bảo đeo khẩu trang như bọn trộm chó... khổ tâm".

Bên cạnh những bình luận chọc ghẹo Công Vinh, nhiều người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng nghệ sĩ.

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Suốt chuyến đi khảo sát, Công Vinh luôn bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ vợ khi cần - Ảnh: FB

Trước đó, Thủy Tiên vui mừng thông báo số tiền quyên góp giúp đỡ người dân miền Tây gặp hạn mặn đã lên đến 9,5 tỷ đồng. 

Cô khiến các mạnh thường quân ấm lòng khi đến tận nơi khảo sát và tâm sự xúc động: "Đồng tiền mình làm ra từ mồ hôi nước mắt, và mọi người gửi gắm bằng cả tấm lòng, mình phải đích thân đi khảo sát dân tận nơi để hiểu và cho đúng nơi cần, vậy đồng tiền mới có ý nghĩa... không phải ai xin cũng cho, cho phải đúng nơi dù mình sẽ phải còn đi rất cực".

Bị dân mạng vào xin tiền sửa mũi, Thủy Tiên phản ứng ra sao?

Bị dân mạng vào xin tiền sửa mũi, Thủy Tiên phản ứng ra sao?

Một tài khoản mạng xã hội gửi tin nhắn đến ca sĩ Thủy Tiên xin cô cho tiền đi sửa mũi. Khi nhận được tin nhắn này, bà xã Công Vinh chỉ biết cười.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên Lê Công Vinh

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