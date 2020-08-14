Nhận được câu hỏi liên quan đến nữ giảng viên Âu Hà My, ca sĩ Hồ Ngọc Hà không né tránh mà còn dành lời khuyên chân thành nhất.

Vụ việc giảng viên Âu Hà My tố chồng ngoại tình nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Bên cạnh phát ngôn của người trong cuộc, những chia sẻ của các nghệ sĩ nổi tiếng xoay quanh vấn đề này cũng gây chú ý không kém. Mới đây nhất, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có động thái liên quan đến sự việc nóng hổi này. Cụ thể tối 13/8, cô có buổi livestream trực tiếp với người hâm mộ và tâm sự về sản phẩm âm nhạc mới. Đáng chú ý là trong số rất nhiều câu hỏi liên quan đến Hà Hồ, một khán giả đưa ra câu hỏi khó về giảng viên Âu Hà My.

Câu hỏi Hồ Ngọc Hà nhận được từ fan: "Bài hát mới của chị rất hợp với câu chuyện đang hot của giảng viên Âu Hà My. Liệu chị có gửi link cho cô gái đang làm dậy sóng mạng xã hội này nghe không?". Việc giảng viên Âu Hà My tung bằng chứng tố chồng ngoại tình nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận - Ảnh: Internet Không e ngại, Hà Hồ cho biết nếu được cô sẽ gửi. Dù không bàn luận sâu vào chuyện này, nhưng cô cũng dành lời khuyên cho Âu Hà My và những chị em đang chịu tổn thương trong tình yêu.

Hồ Ngọc Hà nói: "Nếu được, tối nay Hà sẽ gửi link bài hát 'Cự tuyệt' cho nữ nhân vật đình đám nhất mạng xã hội ngày hôm nay nghe, bởi vì chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Bên trong câu chuyện như thế nào sẽ không ai hiểu rõ để đánh giá hay ý kiến. Khi mới yêu, ai nấy đều nhìn thấy những điều tích cực nhất về nhau, và khi chia tay rồi lại toàn điều tiêu cực thôi. Một khi đã thấy tiêu cực nhiều hơn tích cực, tốt nhất chúng ta nên cự tuyệt tình yêu đó. Chúng ta phải cự tuyệt để bắt đầu cuộc sống mới của mình, không có gì là muộn cả. Không một ai có quyền làm khổ mình, chỉ có bản thân mình mới có thể làm khổ mình. Nếu bạn nữ chính đang hot trên mạng xã hội cả ngày nay chia sẻ link 'Cự tuyệt' thì hay quá, vì bạn ấy sẽ chứng minh cho mọi người thấy bạn mạnh mẽ đến nhường nào". Hồ Ngọc Hà khuyên chị em nên cự tuyệt tình yêu khi nhận ra điều tiêu cực nhiều hơn tích cực - Ảnh: Internet Trước Hồ Ngọc Hà, nhiều nghệ sĩ như Hà Anh, Bích Phương, vợ Đăng Khôi... cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình về vụ việc của Âu Hà My.

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