Năm nào cô gái xứ quảng cũng dành thời gian để về cùng gia đình đón tết vì cả năm đã đi xa và làm việc thì tết là dịp để nghỉ ngơi và sum vầy bên gia đình.

Sau 1 năm bận rộn trên phim trường cho các vai diễn, Tết là dịp để cô gái xa xứ trở về với gia đình. Sau khi hoàn thành các cảnh quay ở Đà Lạt nữa diễn viên Hồ Bích Trâm hào hứng trở về Quảng Ngãi nơi sinh ra và lớn lên của mình đón năm mới. Hồ Bích Trâm đã ghi lại những hình ảnh của mình tại quê hương. Cô luôn tự hào là người con xứ Quảng.

Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm.

Năm nào cô cũng dành thời gian để về cùng gia đình đón tết vì cả năm đã đi xa và làm việc thì tết là dịp để nghỉ ngơi và sum vầy bên gia đình. Trong những ngày tết, cô cùng gia đình vào bếp, làm bánh chưng, bánh tét ...làm các món ăn dân dã mà người miền trung đã lưu truyền lâu đời.

Hồ Bích Trâm diện áo dài đón năm mới tại quê nhà Quảng Ngãi.

Trong những ngày tết cũng là dịp để cô thăm hỏi người thân, Ông, Bà ...bà con hàng xóm, bạn bè của mình. Mỗi cái tết là mỗi kỷ niệm khó quên của cô.

Hồ Bích Trâm chia sẻ mỗi cái tết là một điều kỷ niệm khó quên đối với cô.

Năm mới Hồ Bích Trâm cũng gởi lời chúc đến khán giả , đón năm mới An Khang Thịnh Vượng, vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào và thật nhiều hạnh phúc đến tất cà mọi người nhé.

Áo dài là một trong những bộ trang phục mà Hồ Bích Trâm yêu thích.

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