Sau nhiều ngày nằm viện điều trị, hiện sức khỏe của ca sĩ Hồ Phàm đã ổn định hơn. Anh nhận được nhiều sự quan tâm, thăm hỏi của khán giả và đồng nghiệp.
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Thông tin ca sĩ Hồ Phàm bị bắn thủng phổi đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo chia sẻ của em trai danh hài Xuân Hinh - diễn viên Xuân Nghĩa, hoàn cảnh gia đình đồng nghiệp vô cùng khó khăn. Anh kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ nam ca sĩ có tiền trị bệnh.
Sau ít ngày kêu gọi, mới đây, diễn viên Xuân Nghĩa cùng một người bạn đến bệnh viện trao số tiền quyên góp hơn 17 triệu đồng cho đồng nghiệp. Được biết, sức khỏe của Hồ Phàm đã ổn định và đang hồi phục. Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ trên giường bệnh cũng được đồng nghiệp đăng tải công khai. Dưới bài viết, mọi người gửi nhiều lời chúc sức khỏe đến ca sĩ Hồ Phàm, mong anh nhanh chóng phục hồi.
Hồ Phàm sinh năm 1979, từng tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hoàn cảnh gia đình của anh vô cùng đặc biệt, thuộc diện khó khăn. Anh là người dân tộc Pa Kô, mồ côi cha mẹ từ sớm. Nam ca sĩ từng nhận được nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp vào năm 2017 khi vợ mắc bệnh ung thư.
Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ca sĩ Hồ Phàm không đi làm nên cuộc sống rất khó khăn. Anh không có tiền thuê nhà trọ và đành xin ở nhờ một gia đình người quen cùng quê.