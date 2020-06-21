Làng giải trí Việt vô cùng xót xa khi nghe tin ca sĩ Hồ Phàm bị tai nạn nghiêm trọng. Nhiều đồng nghiệp đã chung tay hỗ trợ và kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Thông tin ca sĩ Hồ Phàm bị tai nạn nghiêm trọng khiến mọi người lo lắng. Cụ thể trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Nghĩa - em trai danh hài Xuân Hinh đăng tải bức ảnh đồng nghiệp đang nằm trên giường bệnh kèm dòng chia sẻ xót xa. Được biết, ca sĩ Hồ Phàm bị tai nạn thủng phổi đã nhập viện và được phẫu thuật. Em trai của danh hài Xuân Hinh cho biết, hoàn cảnh nam ca sĩ vô cùng khó khăn và kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Hình ảnh ca sĩ Hồ Phàm bị tai nạn nghiêm trọng nằm trên giường bệnh gây xót xa - Ảnh: FB

Anh là học trò cưng của nhạc sĩ An Thuyên và từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Ảnh: FB

"Ca sĩ Hồ Phàm, cả nhà mình ơi, chung tay góp sức nào. Mong cả nhà giúp đỡ. Hồ Phàm bị tai nạn thủng phổi hiện đang nằm ở Viện lao phổi trung ương đang được phẫu thuật, gia cảnh vô cùng khó khăn. Kính mong các anh chị các bạn và các em giúp đỡ một chút ạ. Toàn bộ số tiền của quý vị sẽ được chuyển đến cho Hồ Phàm không thiếu 1 nghìn xin thay mặt anh Hồ Phàm cảm ơn tất cả ạ", nghệ sĩ Xuân Nghĩa viết.

Ca sĩ Hồ Phàm bên cạnh vợ con lúc khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Anh là chỗ dựa tinh thần và kinh tế cho vợ con suốt nhiều năm qua - Ảnh: FB

Trước đó vào năm 2017, nhiều nghệ sĩ miền Bắc cũng kêu gọi giúp đỡ gia đình ca sĩ Hồ Phàm. Thời điểm này, gia đình anh gặp khó khăn khi bà xã phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn 2. Suốt nhiều năm qua, nam ca sĩ vẫn miệt mài làm việc, chạy show không ngừng để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ.

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