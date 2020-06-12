Sau 1 tháng kể từ tai nạn nổ nồi xông hơi tại nhà riêng, ca sĩ Hồng Ngọc đã phục hồi gần như hoàn toàn. Nữ ca sĩ thông báo sẵn sàng quay lại công việc.

Đầu tháng 5 vừa qua, ca sĩ Hồng Ngọc khiến khán giả và showbiz Việt lo lắng khi thông báo bị bỏng nặng. Vết thương nghiêm trọng khiến cô phải hủy toàn bộ show diễn, lịch trình đã lên sẵn. Hình ảnh 2/3 gương mặt bỏng nặng, phần da gần như bị sạm đen, sưng, phồng đỏ của nữ ca sĩ khiến ai nấy đều xót xa.

Thế nhưng chỉ sau 1 tháng điều trị, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" có thể tự tin khoe cận khuôn mặt gần như hồi phục hoàn toàn. Làn da của cô căng mịn, hồng hào khiến mọi người khen ngợi hết lời.

Vết bỏng hồi phục nhanh nhờ cô chăm sóc kỹ lưỡng - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, Hồng Ngọc vui mừng thông báo vết thương đã hồi phục và sẵn sàng hoạt động trở lại vào ngày 12/6.

Cô viết: "Thấm thoát đã 42 ngày từ khi livestream lần thứ 3 đến nay. 42 ngày nhưng đối với Ngọc sao như cả năm không được hát cho quý vị. Hiện giờ Ngọc đang rất hồi hộp và nôn nao để gặp cả nhà. Cảm giác nôn nao cồn cào như sắp diễn ra liveshow đầu đời của Ngọc vậy đó.

Bao ngày trông, bao ngày ngóng để được gặp lại mọi người. Mong mọi người luôn khỏe mạnh và bình an trong thời điểm khó khăn chung của chúng ta bây giờ!".

Sau 1 tháng nghỉ dưỡng, cô đã có thể trở lại với công việc và tự tin gặp gỡ khán giả - Ảnh: FB

Mọi người nức nở khen ngợi Hồng Ngọc 'đẹp hơn cả ngày xưa' sau sự cố tại nhà riêng - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người để lại nhiều bình luận chúc mừng nữ ca sĩ. Sự trở lại của Hồng Ngọc lần này được khán giả đón đợi nồng nhiệt.

Hồng Ngọc khoe ảnh hồi phục 'thần kỳ' sau tai nạn bỏng nặng, sao Việt vào khen nức nở Khoe hình ảnh mới nhất của mình sau tai nạn nổ nồi xông hơi tại Mỹ, ca sĩ Hồng Ngọc nhận được vô số lời khen, chúc mừng từ đồng nghiệp và fan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tai-nan-bong-2-3-guong-mat-hong-ngoc-chinh-thuc-tro-lai-va-loi-hai-hon-xua-nhan-sac-kho-nhan-ra-361931.html