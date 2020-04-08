Hình ảnh mới nhất của bé Lavie, ‘tan chảy’ với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của cô bé

Hậu trường 08/04/2020 10:37

Hình ảnh hiếm hoi của bé Lavie được Ái Châu đăng tải nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người.

Trên trang cá nhân, Á hậu Ái Châu chia sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật lần thứ 33. Vì dịch bệnh nên vợ chồng nghệ sĩ không tổ chức rình rang mà làm tiệc đơn giản tại nhà riêng. Dù vậy thông qua mạng xã hội, cô cũng nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ bạn bè và người hâm mộ. Diễn viên Huỳnh Đông cũng viết status xúc động gửi lời yêu thương đến bà xã trong ngày đặc biệt này.

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Ái Châu mừng sinh nhật đơn giản bên chồng con - Ảnh: FB

Bên cạnh khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu, điều gây chú ý hơn cả là sự xuất hiện của con gái Mai Phương trong buổi tiệc đầm ấm này. Trong ảnh, Lavie đang chơi cùng các bạn. Cô bé vẫn giữ được nét ngây thơ, đáng yêu với đôi mắt sáng và nụ cười tươi.

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Lavie được vợ chồng Huỳnh Đông đón sang nhà chơi cùng các bạn - Ảnh: FB

Cuộc sống của con gái Mai Phương nhận được sự quan tâm của mọi người sau khi mẹ qua đời. Được biết, hiện Lavie vẫn được sự chăm sóc của hai bảo mẫu song sinh. 

Mới đây, ca sĩ Phùng Ngọc Huy tiết lộ đã được công nhận và có toàn quyền nuôi dưỡng bé Thiên Như (Lavie). Anh khuyên mọi người đừng quyên góp cho Lavie nữa vì bản thân đủ khả năng để lo cho con. “Huy vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ để cha con sớm ngày được bên nhau. Và Huy xin khẳng định lại 1 lần nữa, đối với Huy, con gái Lavie luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương, hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào”, anh cho biết.

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Phùng Ngọc Huy tuyên bố giành được quyền nuôi con gái Lavie - Ảnh: Internet

Vì chưa thể về nước ngay, Phùng ngọc Huy đã nhờ ba mẹ lui tới chăm lo trong thời gian bé ở với bảo mẫu. Anh vẫn gọi điện nói chuyện với con gái mỗi ngày.

Loạt ảnh hiếm lúc Mai Phương mang bầu, cười hạnh phúc khi được Phùng Ngọc Huy yêu thương

Loạt ảnh hiếm lúc Mai Phương mang bầu, cười hạnh phúc khi được Phùng Ngọc Huy yêu thương

Nhìn vào những bức ảnh này, mọi người có thể cảm nhận được cố nghệ sĩ Mai Phương đã từng rất hạnh phúc bên Phùng Ngọc Huy.

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Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy Lavie con gái Mai Phương

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