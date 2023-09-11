Hiền Hồ 'nổi đoá' vì ồn ào gán ghép vào clip nhạy cảm hơn 10 phút, khẳng định bị 'chơi chiêu' với mục đích xấu

Hậu trường 11/09/2023 08:50

Phía quản lý ca sĩ Hiền Hồ phủ nhận chuyện lộ clip, cho biết clip 10 phút 33 giây ở đây chính là MV ca nhạc Gặp nhưng không ở lại của cô nàng.

Mới đây, dù màn trở lại thị trường âm nhạc không mấy thành công, ca sĩ Hiền Hồ đã trở thành cái tên nổi bật và đang gây xôn xao trong làng giải trí hiện nay. Nguyên nhân là do một đoạn clip có độ dài 10 phút và 33 giây, được cho là chứa nhiều nội dung nhạy cảm của nữ ca sĩ, đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hiền Hồ 'nổi đoá' vì ồn ào gán ghép vào clip nhạy cảm hơn 10 phút, khẳng định bị 'chơi chiêu' với mục đích xấu - Ảnh 1

Hiền Hồ 'nổi đoá' vì ồn ào gán ghép vào clip nhạy cảm hơn 10 phút, khẳng định bị 'chơi chiêu' với mục đích xấu - Ảnh 2
 Những bài đăng chia sẻ về clip nhạy cảm, gắn kèm tên Hiền Hồ

Sự lan truyền của đoạn clip đã gây ra sự chú ý lớn từ phía công chúng và truyền thông. Đến mới đây, đại diện của giọng ca sinh năm 1997 đã chính thức lên tiếng phủ nhân, đồng thời cho rằng đây là chiêu ytof câu like, câu tương tác nhằm quảng cáo tiền ảo, sản phẩm...

"Thế nhưng các kênh/nhóm/tài khoản mạng xã hội này lại đăng những thảo luận đặt tên 'kích thích' sự tò mò, dưới phần bình luận thì seeding lồng ghép những hình ảnh 'mát mẻ' đã qua chỉnh sửa. Phần lớn link hướng dẫn đều là quảng cáo, cách chơi tiền ảo, hoặc dẫn dụ mọi người vào các trang 'đen', bắt mọi người kết nối tài khoản mạng xã hội để hack nick, chiếm đoạt tài khoản", phía quản lý ca sĩ Hiền Hồ chia sẻ.

Hiền Hồ 'nổi đoá' vì ồn ào gán ghép vào clip nhạy cảm hơn 10 phút, khẳng định bị 'chơi chiêu' với mục đích xấu - Ảnh 3
Phía nữ ca sĩ phủ nhận thông tin về clip nhạy cảm 

Sau nửa năm im hơi lặng tiếng vì lùm xùm tình ái, Hiền Hồ quyết định trở lại hoạt động nghệ thuật khi tổ chức đêm nhạc riêng, nhận show ca nhạc và ra mắt MV mới. Được biết, cô trở lại showbiz chỉ muốn tập trung vào công việc và hy vọng sẽ được công chúng đón nhận nhưng Hiền Hồ vẫn nhận nhiều lời chỉ trích gay gắt từ phía khán giả. Song điều nhận về vẫn là sự công kích của dư luận. 

Hiền Hồ 'nổi đoá' vì ồn ào gán ghép vào clip nhạy cảm hơn 10 phút, khẳng định bị 'chơi chiêu' với mục đích xấu - Ảnh 4
Hiền Hồ trở lại với hình tượng mới nhưng nhận về sự ghẻ lạnh của công chúng

Vào giữa tháng 8 vừa qua, Hiền Hồ tái xuất với đường đua âm nhạc khi tung ra MV "Khóc ở trong Club" nhưng nhận lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt của cộng đồng mạng. Không những thế, bài hát còn được đánh giá khá nhạt nhẽo với ca từ vô nghĩa. Cho đến mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục cho ra mắt MV "Phóng Xe Đêm" với một hình tượng mạnh mẽ khác xa so với trước kia. Tuy nhiên, trái ngược sự mong đợi của cô, bài hát tiếp tục bị khán giả hắt hủi. Đông đảo netizen để lại những bình luận chê bai, chỉ trích thậm chí có nhiều người nhắc lại ồn ào đời tư trước đó của Hiền Hồ. Có thể thấy, con đường trở lại showbiz của nữ ca sĩ còn khá gian nan. 

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