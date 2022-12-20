Hiếm hoi được bố mẹ cho đi dự sự kiện, 2 ái nữ nhà Quyền Linh chiếm trọn spotlight: 'Thi hoa hậu thôi nào'

Hậu trường 20/12/2022 09:42

Lọ Lem và Hạt Dẻ tiếp tục khiến dân tình phát sốt trước nhan sắc cực phẩm tại buổi sự kiện cùng bố mẹ.

MC Quyền Linh trong vài năm trở lại đây luôn được khán giả giành rất nhiều sự yêu thương và quan tâm không chỉ bởi tài năng dẫn chương trình mà còn nằm ở tấm lòng từ bi của nam MC này. Không chỉ có được sự nghiệp thành công, Quyền Linh còn khiến dân tình phát ghen với mái ấm hạnh phúc khi có 2 cô công chưa Lọ Lem - Hạt Dẻ vô cùng xinh đẹp và giỏi giang. 

Hiếm hoi được bố mẹ cho đi dự sự kiện, 2 ái nữ nhà Quyền Linh chiếm trọn spotlight: 'Thi hoa hậu thôi nào' - Ảnh 1
Gia đình của MC Quyền Linh - Ảnh: Internet

Mới đây, tại một tiệc tối ngày 18/12, hai ái nữ tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện cùng cha mẹ. Ngay từ khi xuất hiện, Lọ Lem - Hạt Dẻ trở thành tâm điểm, mọi ống kính truyền thông đều tập trung vào hai cô bé.

Hiếm hoi được bố mẹ cho đi dự sự kiện, 2 ái nữ nhà Quyền Linh chiếm trọn spotlight: 'Thi hoa hậu thôi nào' - Ảnh 2
Quyền Linh thể hiện tình cảm với con tại sự kiện - Ảnh: Internet

Tại buổi tiệc, hai em diện đầm trắng dài qua gối, trang điểm nhẹ nhàng và diện túi đến từ thương hiệu đình đám. Vẻ đẹp tuổi trăng rằm dịu dàng, ngọt ngào chuẩn phong cách tiểu thư của Lọ Lem và Hạt Dẻ nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Thậm chí một số người còn cho rằng,nhan sắc như này không đi thi hoa hậu là điều khá lãng phí.  

Hiếm hoi được bố mẹ cho đi dự sự kiện, 2 ái nữ nhà Quyền Linh chiếm trọn spotlight: 'Thi hoa hậu thôi nào' - Ảnh 3
Nhan sắc của 2 chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ - Ảnh: Internet

Nhắc đến gia đình MC Quyền Linh, không thể nào bỏ qua sức hút của 2 ái nữ Lọ Lem – Hạt Dẻ. Hai bé được cho là thừa hưởng “gen trội” từ bố mẹ. 

Nếu như ái nữ Lọ Lem sở hữu thần thái dịu dàng, xinh đẹp tựa “Hoa hậu tương lai”, thì cô em Hạt Dẻ sở hữu vẻ đẹp cá tính, năng động hơn và có nhiều đường nét giống bố.Dù ít khi dùng MXH nhưng mỗi lần post ảnh lên trang cá nhân, cả 2 cô bé đều nhận về lượng tương tác khủng và hầu hết đều khen ngơi vẻ đẹp của 2 công chúa nhà Quyền Linh. 

Dù được người hâm mộ hết mực ca ngợi, thế nhưng trong một chương trình truyền hình, khi được MC Long Vũ nhắc về hai cô con gái, MC Quyền Linh đồng ý rằng Lọ Lem và Hạt Dẻ xinh nhưng không đến nỗi đẹp như được ca ngợi.

Nam MC khiêm tốn nói: "Ai cũng biết Linh có hai cô con gái. Ở nhà Linh đặt là Lọ Lem, Hạt Dẻ. Nói chung là xinh vừa vừa thôi, không đến nỗi đẹp như là... Chắc anh chị báo chí rất là thương Linh nên nâng con Linh lên một mức nào đó, quá xinh thôi. Có điều, đặc biệt con Linh rất là ngoan, ngoan hơn... ba nó nhiều".

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