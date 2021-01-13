Hiếm hoi lộ diện, Hoài Lâm khiến khán giả ngỡ ngàng với ngoại hình hiện tại

Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ Hoài Lâm sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Hậu ly hôn Bảo Ngọc, nam ca sĩ Hoài Lâm chọn cho mình một cuộc sống không ồn ào, thị phi và rất kín tiếng. Chính vì vậy, bất kỳ thông tin hay hình ảnh hiếm hoi nào của giọng ca “Hoa nở không màu” đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoài Lâm bất ngờ thay đổi ảnh đại diện bằng bức hình chụp cận mặt kèm dòng chú thích: “Trời lạnh thích quá đi à”. Sau khoảng thời gian “ở ẩn”, động thái này của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Hình ảnh mới nhất được Hoài Lâm đăng tải khiến người hâm mộ phần nào an tâm vì trông anh chàng vô cùng tươi tắn – Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy, nam ca sĩ nay đã tươi tắn, rạng rỡ và được nhận xét có da có thịt hơn trước. Với diện mạo như hiện tại, người hâm mộ của Hoài Lâm đều mong mỏi anh sẽ tiếp tục giữ vững phong thái này: “Anh cứ như vậy anh nhé”, “Lâu lắm rồi mới được thấy anh, anh giữ sức khỏe nha”, “Trời lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm kẻo bị cảm nhé”, “Nhìn anh tươi vui hơn trước nhiều”…

Trước đó, Hoài Lâm thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy - Ảnh: Internet

Bởi lẽ thời gian qua, nam ca sĩ liên tục khiến khán giả lo lắng khi xuất hiện với vẻ ngoài tiều tuỵ, phờ phạc. Thậm chí có thời điểm, Hoài Lâm còn đăng tải những hình ảnh, clip gây hoang mang dư luận và vướng không ít tin đồn về việc đang điều trị tâm lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiem-hoi-lo-dien-hoai-lam-khien-khan-gia-ngo-ngang-voi-ngoai-hinh-hien-tai-393190.html