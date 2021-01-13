Chỉ 1 hành động, Subeo đã chứng minh được mối quan hệ thật sự với Kim Lý

Hậu trường 13/01/2021 14:55

Khoảnh khắc Subeo làm nũng với Kim Lý khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai rất tốt đẹp.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh Subeo nũng nịu và thỏ thẻ với Kim Lý khi vắng mặt Hồ Ngọc Hà bất ngờ thu hút sự chú ý từ công chúng. Được biết, người chia sẻ đoạn video này chính là chuyên gia trang điểm thân thiết với Hồ Ngọc Hà. 

Trong clip, Subeo liên tục ngả nghiêng và có vẻ khá buồn ngủ vì phải đợi mẹ. Thậm chí cậu bé còn gục đầu vào chân Kim Lý một cách nũng nịu và nam diễn viên cũng liên tục có những cử chỉ âu yếm với con trai riêng của vợ. Subeo sau đó đã ngẩng đầu lên và nói gì đó với Kim Lý, anh liền cúi đầu lắng nghe cậu bé.

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Phản ứng của Kim Lý và Subeo trong clip cho thấy mối quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

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Kim Lý ghé sát tai nghe Subeo thủ thỉ - Ảnh: FB

Sự thân thiết, gần gũi của Kim Lý và Subeo khiến cộng đồng mạng rất ngưỡng mộ. Nhiều người còn để lại nhận xét rằng trông Kim Lý và Subeo rất giống cha con ruột, không hề có khoảng cách xa lạ.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động sau khi xem clip: “Nhìn hình ảnh này xúc động hơn bé ôm bố ruột nữa”, “Anh Kim Lý là một người cha tuyệt vời”, “Nhìn hình ảnh hai ba con thật xúc động”, “Con nít biết ai thương mình, Subeo làm vậy chứng tỏ cậu bé cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên Kim Lý”, “Anh Kim Lý phải tình cảm lắm mới được bé yêu thương như vậy”…

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Từ khóa:   con trai Hà Hồ Hà Hồ và Kim Lý Kim Lý

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