Cùng bố dự sự kiện, con gái Quyền Linh chiếm trọn spotlight thảm đỏ, dân mạng không ngừng xuýt xoa khen ngợi

Hậu trường 13/01/2021 10:30

Hiếm hoi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi khi lộ diện, con gái Quyền Linh đều nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Mới đây, dàn sao Việt đình đám như Việt Hương, Bình Minh, Trương Hồ Phương Nga, Kiều Trinh, Kim Tuyến, Ngọc Sơn… đã có mặt tại một sự kiện ra mắt phim.

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Thảm đỏ sự kiện trở thành đấu trường nhan sắc của dàn mỹ nhân Vbiz - Ảnh: Internet

Bên cạnh dàn nghệ sĩ Việt đình đám, sự xuất hiện của các nhóc tỳ nhà sao cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nổi bật nhất trên thảm đỏ là Lọ Lemcon gái Quyền Linh. Diện đầm đen đơn giản, Lọ Lem ghi điểm với chiều cao nổi bật, gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú và nụ cười tỏa nắng.

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Con gái MC Quyền Linh diện đồ đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng vẫn lấn lướt dàn mỹ nhân showbiz - Ảnh: Internet

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Sở hữu chiều cao nổi bật, Lọ Lem chỉ đi giày thấp cũng đủ khiến dân tình trầm trồ - Ảnh: Internet
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Cư dân mạng nhận xét Lọ Lem càng lớn càng xinh đẹp như hoa hậu - Ảnh: Internet

Nhiều người dự đoán, Lọ Lem sẽ sớm là một đại mỹ nhân trong tương lai và được kỳ vọng trở thành hoa hậu. Có thể nói, dù chưa gia nhập showbiz nhưng con gái Quyền Linh đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

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Tiểu Long - con trai Anh Thư nay đã cao lớn, điển trai và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ - Ảnh: Internet

Không kém cạnh ái nữ nhà Quyền Linh, con trai Anh Thư cũng gây chú ý không kém khi xuất hiện tại sự kiện cùng mẹ. Vì bố mẹ đều là siêu mẫu nên Tiểu Long được thừa hưởng chiều cao khủng cùng khuôn mặt điển trai. Đây cũng là lần hiếm hoi Anh Thư cùng quý tử xuất hiện trước công chúng.

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Từ khóa:   Quyền Linh Việt Hương Lọ Lem

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