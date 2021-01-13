Vừa công khai tình trẻ kém 27 tuổi, chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ đăng đàn than ế, liệu cặp đôi đã chia tay?

Dòng trạng thái mới nhất của doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Đầu tháng 1/2021, chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy bất ngờ gây xôn xao khi công khai hẹn hò tình trẻ kém 27 tuổi. Theo đó, trên mạng xã hội, Đức Huy không ngần ngại đăng ảnh nắm tay thân mật bên người đẹp Cẩm Đan. Thậm chí, nam doanh nhân còn đưa tình mới về tận Hải Phòng để dự đám cưới bạn thân.

Vốn kín tiếng nhưng chồng cũ Lệ Quyên không ngần ngại đăng ảnh tình tứ với bạn gái lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Tình mới của Đức Huy là người đẹp được kỳ vọng nhất trong cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2020' - Ảnh: FB

Thế nhưng, động thái mới nhất của chồng cũ Lệ Quyên lại khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại của nam doanh nhân và người đẹp kém 27 tuổi.

Cụ thể, Đức Huy vừa chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện bên chồng cũ Trương Ngọc Ánh và hội anh em thân thiết trên trang Facebook cá nhân. Đáng chú ý, nam doanh nhân còn đính kèm dòng trạng thái: “Trai ế có ai vào hốt không nà”.

Bài đăng gây chú ý của Đức Huy - Ảnh: FB

Bài đăng của chồng cũ Lệ Quyên khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang bởi trước đó không lâu, Đức Huy và Cẩm Đan vẫn còn rất tình cảm trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mối quan hệ của cả hai chỉ đang ở mức tìm hiểu và chưa chính thức hẹn hò. Chính vì vậy, chồng cũ Lệ Quyên khẳng định đang độc thân vẫn là hợp lý. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại cho rằng Đức Huy đang tìm người yêu cho bạn của mình – nam diễn viên Trần Bảo Sơn.

Chỉ 1 hành động, Subeo đã chứng minh được mối quan hệ thật sự với Kim Lý Khoảnh khắc Subeo làm nũng với Kim Lý khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai rất tốt đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-cong-khai-tinh-tre-kem-27-tuoi-chong-cu-le-quyen-bat-ngo-dang-dan-than-e-lieu-cap-doi-da-chia-tay-393182.html