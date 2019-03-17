H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà

Hình ảnh giản dị của H'Hen Niê trong chuyến về thăm nhà mới đây khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ.
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Mới đây, H'Hen Niê đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp trong chuyến về thăm nhà tại Đắk Lắk. Người đẹp ăn mặc giản dị và không ngại ngần vào bếp nấu cơm cùng mọi người. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1992 cũng trổ tài nhặt rau, gọt trái cây và rửa bát rất khéo léo đúng chất con gái bản.
Có thể thấy, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế Giới 2018 không hề ngại việc nhà. H'Hen Niê làm mọi thứ rất nhanh gọn và khéo léo. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt thích trên cộng đồng mạng. Ai nấy đều dành tặng H'Hen Niê những lời khen về độ dễ thương và tính cách giản dị, gần gũi.
H'Hen Niê hiện là Hoa hậu được yêu mến nhất Việt Nam. Cuối năm 2018, cô đã mang nhan sắc Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế sau khi xuất sắc lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Đây là thành tích mà chưa một mỹ nhân nào đạt được kể từ khi Hoa hậu Thùy Lâm lần đầu tiên lọt Top 15 vào năm 2008.
Thời gian qua, H'Hen Niê tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả nước nhà bởi sự giản dị và thân thiện hết sức. Những hành động dễ thương của cô như mặc đồ dân tộc khi đáp xuống sân bay, ăn bánh mì cùng người hâm mộ hay vác gùi lội bùn đi tặng quà cho buôn làng đã lay động trái tim hàng triệu cư dân mạng trên thế giới.