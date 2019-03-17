H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà

Mới đây, H'Hen Niê đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp trong chuyến về thăm nhà tại Đắk Lắk. Người đẹp ăn mặc giản dị và không ngại ngần vào bếp nấu cơm cùng mọi người. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1992 cũng trổ tài nhặt rau, gọt trái cây và rửa bát rất khéo léo đúng chất con gái bản.

Có thể thấy, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế Giới 2018 không hề ngại việc nhà. H'Hen Niê làm mọi thứ rất nhanh gọn và khéo léo. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt thích trên cộng đồng mạng. Ai nấy đều dành tặng H'Hen Niê những lời khen về độ dễ thương và tính cách giản dị, gần gũi.