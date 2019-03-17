H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà

Hậu trường 17/03/2019 16:01

Hình ảnh giản dị của H'Hen Niê trong chuyến về thăm nhà mới đây khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ.

Mới đây, H'Hen Niê đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp trong chuyến về thăm nhà tại Đắk Lắk. Người đẹp ăn mặc giản dị và không ngại ngần vào bếp nấu cơm cùng mọi người. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1992 cũng trổ tài nhặt rau, gọt trái cây và rửa bát rất khéo léo đúng chất con gái bản.

Có thể thấy, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế Giới 2018 không hề ngại việc nhà. H'Hen Niê làm mọi thứ rất nhanh gọn và khéo léo. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt thích trên cộng đồng mạng. Ai nấy đều dành tặng H'Hen Niê những lời khen về độ dễ thương và tính cách giản dị, gần gũi.

H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà - Ảnh 1
H'Hen Niê không ngại vào bếp khi về thăm nhà ở Đắk Lắk - Ảnh: FBNV
H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà - Ảnh 2
H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà - Ảnh 3
Sự giản dị của Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của nhiều người - Ảnh: FBNV
H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà - Ảnh 4
H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà - Ảnh 5
Vốn lớn lên trong gian khó nên H'Hen Niê không ngại việc nhà - Ảnh: FBNV
H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà - Ảnh 6
H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà - Ảnh 7
H'Hen Niê vào bếp nấu cơm, rửa bát cho mẹ khi về thăm nhà - Ảnh 8
H'Hen Niê rất thân thiện với người dân ở quê hương - Ảnh: FBNV

H'Hen Niê hiện là Hoa hậu được yêu mến nhất Việt Nam. Cuối năm 2018, cô đã mang nhan sắc Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế sau khi xuất sắc lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Đây là thành tích mà chưa một mỹ nhân nào đạt được kể từ khi Hoa hậu Thùy Lâm lần đầu tiên lọt Top 15 vào năm 2008.

Thời gian qua, H'Hen Niê tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả nước nhà bởi sự giản dị và thân thiện hết sức. Những hành động dễ thương của cô như mặc đồ dân tộc khi đáp xuống sân bay, ăn bánh mì cùng người hâm mộ hay vác gùi lội bùn đi tặng quà cho buôn làng đã lay động trái tim hàng triệu cư dân mạng trên thế giới.

H'Hen Niê chia sẻ bất ngờ về tình yêu sau khi tiết lộ về 'người bí mật' hơn 3 tuổi

H'Hen Niê chia sẻ bất ngờ về tình yêu sau khi tiết lộ về 'người bí mật' hơn 3 tuổi

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận được sự quan tâm của mọi người khi chia sẻ về tình yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   H'hen Niê

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 50 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026