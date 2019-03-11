Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi đăng tải, tượng sáp nàng hậu Tây Nguyên đã nhận về vô số bình luận trái chiều. Đông đảo người hâm mộ cho rằng tượng sáp không giống lắm với H'Hen Niê ngoài đời vì thiếu tự nhiên. Ngoài ra, nhiều người còn chê bai tượng sáp quá đơ, hung dữ và hơi già so với H’Hen Niê phiên bản đời thực.

Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ bức tượng sáp của chính mình với trang phục dân tộc Ê Đê đứng trong nhà sàn. Cô để lại chú thích hào hứng: "Ai đã gặp Hen sáp chưa?".

Vô số bình luận trái chiều nhận xét về tượng sáp của Hoa hậu Ê Đê - Ảnh: FBNV

“Hen luôn có nụ cười rạng rỡ đặc trưng thân thiện. Tượng này không giống Hen, Hen ngoài xinh hơn, hiền hơn”; “Hen này nhìn hơi dữ”; “Hú hồn chị ạ. Giá như họ làm cho tượng này cười thì giống chị hơn”; “Giật mình anh cứ ngỡ đây là Hen hoá trang chứ”… là vô số những lời bình phẩm về bức tượng sáp.

So với tượng sáp, H'Hen Niê ngoài đời thực xinh đẹp, rạng rỡ hơn - Ảnh: Internet

Một dân mạng gợi ý nên sửa lại tượng sáp: "Tượng sáp không giống Hen tí nào cả, chỉ giống bộ quần áo và 2 bàn tay Hen hay để như vậy. Gương mặt nhìn dữ không hút hồn, ai làm tượng sáp này phải sửa lại thôi. Hen ngoài đời nhìn rất đẹp, dịu dàng và đằm thắm".

Bên cạnh đó, một số người cũng lên tiếng bênh vực vì cho rằng do bức tượng chụp vào buổi tối nên nhìn không rõ nét và tạo cảm giác hơi hung dữ.