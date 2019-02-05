Hà Hồ, H'Hen Niê cùng loạt sao Việt gửi lời chúc ý nghĩa đến khán giả ngày đầu năm mới

Trong ngày đầu năm mới, các nghệ sĩ gửi nhiều lời chúc may mắn, thành công đến người hâm mộ trong năm Kỷ Hợi.

Dù bận rộn với lịch diễn nhưng các sao Việt cũng không quên dành chút thời gian để gửi lời chúc đến người hâm mộ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Hoa hậu H'Hen Niê viết: "Năm mới Kỷ Hợi đang đến... Hen chúc cả nhà một năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công nhé! Hen cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý và đồng hành cùng Hen trên suốt hành trình vừa qua, cảm ơn cả nhà rất nhiều! Chúc cả nhà năm mới! An khang thịnh vượng vạn sự như ý".

Tạm biệt năm 2018 nhiều thành công, H'Hen Niê cảm ơn fan đã luôn đồng hành cùng cô suốt chặng đường vừa qua - Ảnh: FBNV Ngày đầu năm mới, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng gửi lời chúc đến khán giả: "Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Đây cũng là một trong hàng ngàn tin nhắn Hà nhận được trong inbox, tự mỉm cười và tự hạnh phúc theo cách riêng của của mình. Qua đây Hà cũng xin được gửi lời chúc tới tất cả mọi người, chúc năm mới sẽ mang lại sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc cho mọi đau khổ, oán giận sẽ được hóa giải".



Ngày đầu năm, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc vì được fan gửi lời yêu thương - Ảnh: FBNV Đặc biệt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn diện áo dài độc đáo, quay clip chúc mừng năm mới đến fan: “Chúc mọi người năm mới an khang, thật nhiều sức khỏe, bình yên, hạnh phúc, may mắn và thành đạt, ai ai cũng giàu sang phú quý”. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc theo cách vô cùng độc đáo - Ảnh: FBNV Ca sĩ Vũ Hà cũng không quên dành nhiều lời chúc ý nghĩa đến công chúng: “Vũ Hà xin chúc khán giả và người thân có một năm mới thật an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài, tiền vô như nước tiền ra nhỏ giọt. Một lần nữa Vũ Hà xin chúc toàn thể quý vị khán giả có một năm mới bình an hạnh phúc và phát tài”.

Kêu gọi mọi người làm điều ý nghĩa này trong đêm Giao thừa, H'Hen Niê được khen ngợi hết lời Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê kêu gọi mọi người ý thức, không xả rác để những công nhân vệ sinh đỡ vất vả, sớm về đón Tết bên gia đình.

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