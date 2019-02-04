Kêu gọi mọi người làm điều ý nghĩa này trong đêm Giao thừa, H'Hen Niê được khen ngợi hết lời

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê kêu gọi mọi người ý thức, không xả rác để những công nhân vệ sinh đỡ vất vả, sớm về đón Tết bên gia đình.

Chỉ còn ít giờ nữa là đến Giao thừa. Trong khi mọi người, mọi nhà đang sum vầy chuẩn bị cho khoảnh khắc thiêng liêng đón năm mới thì những công nhân vệ sinh vẫn đang tất bật làm việc để giữ đường phố sạch đẹp. Cảm thông trước nỗi vất vả của họ, Hoa hậu H’Hen Niê vừa đăng tải bài viết kêu gọi các bạn trẻ hãy giữ gìn vệ sinh khi đi đón Giao thừa để ai ai cũng được về đón đón Tết, sum họp bên gia đình sớm nhất.

Đây là hình ảnh quen thuộc ở nhiều con đường tại TP.HCM sau khi người dân đi xem bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Những công nhân vệ sinh phải dọn không ngừng nghỉ cho đến gần sáng - Ảnh: Internet “Hôm nay là 30 Tết rồi. Không biết các bạn đã về nhà sum họp với gia đình hết chưa? Hôm nay Hen đi trên đường, thấy các cô chú công nhân vệ sinh vẫn còn phải vất vả dọn dẹp đường phố, trong khi giờ này họ phải ở nhà chuẩn bị đón năm mới rồi...

Hen biết mỗi người có một công việc riêng, nhưng Tết mà, dù làm gì, ở đâu, ai cũng mong được sớm về nhà với gia đình... Trước H'Hen Niê, những thông điệp sống nói về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được các bạn trẻ chia sẻ - Ảnh: Internet Tết này khi đi vui chơi, đặc biệt là trong đêm Giao thừa tối nay, các bạn nhớ chú ý giữ gìn vệ sinh đường phố, tránh vứt rác bừa bãi nhé... Chúng ta hãy cùng chung tay giúp các cô chú một tay và giữ vệ sinh công cộng thật sạch sẽ các bạn nhé! Vì một cái Tết hạnh phúc cho tất cả mọi người”, lời kêu gọi của Hoa hậu H’Hen Niê. Dưới phần bình luận, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 nhận được rất nhiều sự đồng tình, hưởng ứng của mọi người. Vừa qua, Hoa hậu H'Hen Niê đã có chuyến thiện nguyện đón Tết sớm cùng người dân Tây Bắc - Ảnh: FBNV Dân mạng đồng tình với H'Hen Niê: "Cuối năm luôn là những ngày mệt mỏi với các cô chú vệ sinh đường phố. Cùng chung tay bảo vệ môi trường nhé". "Em nói đúng. Mang đến yêu thương cho tất cả mọi người. Chỉ cần một chút một chút thôi. Cảm ơn Hoa hậu H'Hen Niê đã đồng cảm với anh chị em công nhân môi trường", một người khác bày tỏ.

H'Hen Niê tiếp tục vào Top 10 'Hoa hậu của các hoa hậu 2018' Sau khi thắng giải 'Vẻ đẹp vượt thời gian', người đẹp Việt tiếp tục lọt vào một bảng xếp hạng uy tín khác.

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