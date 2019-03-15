H'Hen Niê chia sẻ bất ngờ về tình yêu sau khi tiết lộ về 'người bí mật' hơn 3 tuổi

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận được sự quan tâm của mọi người khi chia sẻ về tình yêu.

Đầu năm 2019, Hoa hậu H'Hen Niê gây xôn xao khi bất ngờ chia sẻ về người đàn ông cô đang tìm hiểu. Dù mối quan hệ với "người ấy" chưa thật sự chắc chắn, nhưng chân dài Tây Nguyên vẫn không ngại bật mí một vài thông tin thú vị. Bằng tài năng và sự tự tin của mình... ... Hoa hậu H'Hen Niê đã tạo nên kỳ tích khi lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh: Internet Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chia sẻ, người đàn ông đó hơn cô 3 tuổi, làm trong lĩnh vực Media. Anh chàng này là một người bình thường, không phải đại gia. Đặc biệt, cô cũng khiến công chúng thích thú khi bộc bạch bản thân là người rất nhõng nhẽo trong tình yêu.

Nghị lực sống và thành tích của H'Hen Niê đã trở thành nguồn động lực cho mọi người - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, cô tiếp tục tâm sự về tình yêu trên trang cá nhân. Hoa hậu H’Hen Niê cho rằng, dù trong tình yêu bạn là người như thế nào thì quan trọng nhất là phải tìm cách giữ gìn và xây đắp cho tình cảm thật đong đầy, ấm áp. H'Hen Niê được đông đảo cư dân mạng yêu mến bởi sự bình dị, gần gũi của mình - Ảnh: FBNV “Trong tình yêu bạn thường là người như thế nào?

Một người lặng lẽ hay một người luôn được có cơ hội để bày tỏ và sống với cảm xúc của mình. Dù tình yêu của bạn đang như thế nào đi chăng nữa nhưng cũng cố gắng gìn giữ và xây đắp tình yêu ấy cho trọn vẹn! Vì cái gì mất thì khó tìm lại lắm!”, Hoa hậu H’Hen Niê tâm sự. Những chia sẻ chân thành của nàng hậu nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng. Không ít người gửi lời chúc phúc cho chân dài Ê Đê.

Ngồi bệt dưới sàn nhà, tự tay họa mặt, H'Hen Niê khiến mọi người "phát cuồng" với cái kết H'Hen Niê lại một lần nữa "đốn tim" người hâm mộ bằng loạt khoảnh khắc ngồi trên sàn nhà tự trang điểm chứ không cần nhờ tới sự trợ giúp của bất kì chuyên gia nào. Đã vậy, khi hoàn tất, bất kì ai cũng phải trầm trồ trước thành quả của người đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-chia-se-bat-ngo-ve-tinh-yeu-sau-khi-tiet-lo-ve-nguoi-bi-mat-hon-3-tuoi-318453.html