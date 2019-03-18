H'Hen Niê gây sốt với ảnh mặc áo dài đi xe máy trên đường phố Sài Gòn

Mới đây, H'Hen Niê đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh diện áo dài vàng rực đi xe máy trên đường phố Sài Gòn. Người đẹp liên tục cười tươi khoe nhan sắc rạng rỡ khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhất của Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 trong vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2019.

H'Hen Niê tỏ ra vô cùng hào hứng trong buổi lễ bế mạc sự kiện này. Với người đẹp Ê Đê, áo dài không chỉ là trang phục yêu thích mà nó còn có ý nghĩa rất cao cả trong suốt quá trình xây dựng hình ảnh từ trước đến nay. Năm 2018, H'Hen Niê cũng đã gặt hái được nhiều thành công trên chặng đua sắc đẹp thế giới. Cô mong muốn đưa vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam đến với bạn bè quốc tế nên đã nhận lời tham gia chương trình với một niềm tự hào dân tộc mãnh liệt nhất.