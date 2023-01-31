Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng”

Hậu trường 31/01/2023 10:13

Hình ảnh của Khoa Pug với đôi chân đầy vết sẹo khi tham gia một cuộc phỏng vấn với báo Mỹ gây chú ý lớn. Nhiều người bày tỏ "phục sát đất" với khả năng chịu đau của hiện tượng mạng 9X.

Tháng 6 năm ngoái, hành trình kéo chân của Khoa Pug nhận được sự theo dõi lớn. Để cao từ 1m65 lên 1m75, Khoa Pug phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Cụ thể, 9X đã bỏ ra 100 nghìn USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) để thực hiện cuộc đại phẩu thuật. Bên cạnh đó, anh lựa chọn một bệnh viện tư nhân nổi tiếng đắt đỏ và chỉ dành cho người có tiền tại Mỹ.

Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng” - Ảnh 1

Khoa Pug hậu kéo chân, xuất hiện trên tạp chí Mỹ, mong muốn cao thêm. (Ảnh: FB Khoa Pug)

Theo đó, riêng chi phí ngủ một đêm tại bệnh viện đã có giá 4.500 USD/đêm (gần 105 triệu đồng). Khoa Pug ở 2 đêm, ngốn hết 9.000 USD (tương đương với hơn 200 triệu). Ngoài ra, vì không có người thân chăm sóc nên Khoa Pug đã thuê thêm 4 - 5 y tá hỗ trợ khiến cho chi phí tăng lên.

Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng” - Ảnh 2

Khoa Pug chi 5 tỷ để làm phẫu thuật kéo chân. (Ảnh: Youtube Khoa Pug)

Sau khi xuất viện, anh thuê khách sạn gần bệnh viện để tiện theo dõi, chi phí khoảng 100 triệu đồng/tháng. Cộng thêm tiền ăn uống, sinh hoạt và thuốc thang, trung bình anh "rút hầu bao" 500 triệu đồng/tháng,...Tổng số tiền Khoa Pug bỏ ra cho việc kéo dài chân khoảng 4 - 5 tỷ đồng.

Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng” - Ảnh 3

Thời gian qua, thỉnh thoảng chàng trai này vẫn làm clip giao lưu với mọi người. Ở sản phẩm mới nhất, Khoa Pug cho hay không về Việt Nam ăn Tết. Anh chọn California là nơi ghé thăm bởi khu vực này có nhiều người Việt sinh sống. Trong lần lên sóng này, việc di chuyển của Khoa Pug khá nhanh nhẹn. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thở dốc khi phải đi một quãng đường dài. Về chiều cao, chàng trai trẻ tăng lên đáng kể. 

Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng” - Ảnh 4

Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng”.

Đặc biệt mới đây, hình ảnh Khoa Pug khi tham gia một cuộc phỏng vấn với báo Mỹ gây chú ý lớn. Tuy nhiên, mục sở thị đôi chân với nhiều vết sẹo của nam Youtuber, nhiều người bày tỏ "phục sát đất" với khả năng chịu đau của hiện tượng mạng 9X.

Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng” - Ảnh 5

Khoa Pug vẫn đang trong quá trình hồi phục hậu kéo chân. Nam YouTuber biết bác sĩ đã khuyến cáo phải sau khoảng 1 năm anh mới có thể chạy nhảy, đi lại như bình thường nên lúc này Khoa Pug vẫn đang cố gắng tập vận động để phần cơ và xương chân trở nên khỏe mạnh, dẻo dai và săn chắc hơn.

Anh bày tỏ: "Bạn nào có ý định kéo chân hay là muốn xem Khoa Pug có hồi phục được như xưa hay không, thì các bạn cứ chờ. Thời gian sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi "Kéo chân ở bên Mỹ tốn tiền như vậy để trở thành người tàn tật à?"". Khoa Pug khẳng định, muốn hồi phục xương cốt cần phải có thời gian, không thể vội được. 

Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng” - Ảnh 6
Khoa Pug xuất hiện trên tạp chí GQ của Mỹ.

Có thể thấy thời gian qua, hành trình kéo chân của Khoa Pug nhận được sự theo dõi lớn. Được biết, hậu chi 5 tỷ kéo chân Khoa Pug đã có thể đi lại trên đôi chân "bạc tỷ" của mình. Lần lên sóng mới nhất của Khoa Pug, ai cũng ngỡ ngàng trước diện mạo mới của nam Youtuber. Một số khoảnh khắc đăng tải gần đây cho thấy, ngoại hình của Khoa Pug đã cao lên đáng kể. Đặc biệt, dáng đi của anh cũng không còn "cà nhắc" giống như thời điểm mới phẫu thuật nữa.

Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng” - Ảnh 7

Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng” - Ảnh 8
Hiện tại, dáng đi của Khoa Pug không còn "cà nhắc" giống như thời điểm mới phẫu thuật nữa. 
Hết hồn trước đôi chân chi chít sẹo của Khoa Pug sau khi chi 5 tỷ để có chiều cao “khủng” - Ảnh 9
Hình ảnh mới nhất của Khoa Pug, anh diện áo dài khoe ảnh đón Tết (Ảnh: FB Khoa Pug)
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