Khoa Pug suy sụp vì bị trộm đột nhập, chuyện kinh doanh trên đất Mỹ của nam youtuber chưa thực hiện được vì những “vị khách không mời mà tới".

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, Khoa Pug tiếp tục cho ra lò clip mới. Theo đó, nam youtuber vừa chia sẻ thông tin nhà hàng lẩu của anh bị nhiều kẻ trộm đột nhập, dù chưa đến ngày khai trương. Cụ thể, từ camera an ninh cho thấy, cửa hàng của anh xuất hiện rất nhiều người lạ mặt. Họ vô tư ăn uống, ngủ nghỉ tại đây, thậm chí còn lấy hết đồ đạc trong quán. Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập mất trắng tiền tỷ. (Ảnh: Youtube Khoa Pug)

Khoa Pug bức xúc: "Bọn chúng vào đây như chỗ không người, dù biết có camera theo dõi nhưng vẫn hốt hết đồ trong nhà hàng mình luôn. Bữa mình vô đây mang theo máy kéo chân cỡ 50 ngàn đô (hơn 1 tỉ đồng) nó cũng lấy luôn. Lần trước thì nó vô đây hốt hết camera, tính ra mất hơn 4 ngàn đô (khoảng 100 triệu) nữa. Chưa kể mấy thứ bị chúng phá nữa, nghĩ nản quá" Khoa Pug đăng tải clip người lạ vô tư vào quán lẩu của anh. (Ảnh: Youtube Khoa Pug) Khoa Pug bức xúc vì bị kẻ gian "cuỗm" mất đồ dùng trong quán. (Ảnh: Youtube Khoa Pug) Hiện tại, vì sự cố trên, Khoa Pug tạm thời gác lại kinh doanh của quán bắt tay vào tu sửa nhà hàng. Trong video, 9X chia sẻ cửa hàng lẩu 23 tỷ đồng đã hoàn thành được khoảng 70%, có diện tích rộng lớn, nhiều dãy bàn sang trọng với họa tiết vân đá, mạ vàng thuộc dạng cao cấp bậc nhất, đi kèm với ghế đệm mút êm ái sẽ mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho khách hàng. Chỉ tính nguyên tấm biển hiệu cũng "ngốn" của anh mất 20 nghìn đô (khoảng 500 triệu đồng).

Khoa Pug bất lực khi nhà hàng lẩu chưa khai trương nhưng đã có những vị khách không mời mà tới. (Ảnh: Youtube Khoa Pug) Trước đó, Khoa Pug cũng gây chú ý khi đăng tuyển nhân viên làm “viêc nhẹ lương cao” cho nhà hàng lẩu. Cụ thể, anh tuyển rất nhiều vị trí từ nhặt rau, rửa bát… Mức lương công khai là 17 đô/giờ (tương đương 400 nghìn đồng). Như vậy nếu làm đủ 8 tiếng mỗi ngày, trong một năm sẽ nhận được gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, nam YouTuber còn tuyển người cắt thịt, có máy làm gần như toàn bộ, với mức lương 115 triệu đồng/tháng, nhân viên pha nước lẩu gần 103 triệu đồng/tháng... Đặc biệt, những người chưa có kinh nghiệm, bằng cấp cũng có thể ứng tuyển Khoa Pug tốn 5 tỷ để kéo chân gây xôn xao dư luận. (Ảnh: Youtube Khoa Pug) Chuyện kéo chân của Khoa Pug được lên tạp chí 100 tuổi tại Mỹ. (Ảnh: Youtube Khoa Pug) Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug đã xuất hiện trong hình ảnh mới sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng. Khoa Pug chia sẻ khoảng thời gian này anh đã tập trung hồi phục, tập luyện để cơ chân được cứng cáp hơn, đi đứng bình thường hơn. Nam Youtuber con gây chú ý khi dự định chi thêm 12 tỷ kéo chân lần 2 để cao hơn 1,8m.

Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân: Tự tin đẩy tạ trên đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8 Sau một thời gian dài hậu kéo chân, Khoa Pug tái xuất với đôi chân 5 tỷ đã được kéo dài. Trong video mới đây, Khoa Pug chia sẻ ý định "nối thêm chân".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-phau-thuat-keo-chan-5-ty-khoa-pug-bat-luc-vi-bi-trom-dot-nhap-cuom-mat-trang-tien-ty-tren-dat-nguoi-526348.html