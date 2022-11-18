Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập “cuỗm” mất trắng tiền tỷ trên đất người

Nhịp sống trẻ 18/11/2022 16:43

Khoa Pug suy sụp vì bị trộm đột nhập, chuyện kinh doanh trên đất Mỹ của nam youtuber chưa thực hiện được vì những “vị khách không mời mà tới".

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, Khoa Pug tiếp tục cho ra lò clip mới. Theo đó, nam youtuber vừa chia sẻ thông tin nhà hàng lẩu của anh bị nhiều kẻ trộm đột nhập, dù chưa đến ngày khai trương. Cụ thể, từ camera an ninh cho thấy, cửa hàng của anh xuất hiện rất nhiều người lạ mặt. Họ vô tư ăn uống, ngủ nghỉ tại đây, thậm chí còn lấy hết đồ đạc trong quán.

Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập “cuỗm” mất trắng tiền tỷ trên đất người - Ảnh 1

Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập mất trắng tiền tỷ. (Ảnh: Youtube Khoa Pug)

Khoa Pug bức xúc: "Bọn chúng vào đây như chỗ không người, dù biết có camera theo dõi nhưng vẫn hốt hết đồ trong nhà hàng mình luôn. Bữa mình vô đây mang theo máy kéo chân cỡ 50 ngàn đô (hơn 1 tỉ đồng) nó cũng lấy luôn. Lần trước thì nó vô đây hốt hết camera, tính ra mất hơn 4 ngàn đô (khoảng 100 triệu) nữa. Chưa kể mấy thứ bị chúng phá nữa, nghĩ nản quá"

Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập “cuỗm” mất trắng tiền tỷ trên đất người - Ảnh 2
Khoa Pug đăng tải clip người lạ vô tư vào quán lẩu của anh. (Ảnh: Youtube Khoa Pug)
Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập “cuỗm” mất trắng tiền tỷ trên đất người - Ảnh 3
Khoa Pug bức xúc vì bị kẻ gian "cuỗm" mất đồ dùng trong quán. (Ảnh: Youtube Khoa Pug)

Hiện tại, vì sự cố trên, Khoa Pug tạm thời gác lại kinh doanh của quán bắt tay vào tu sửa nhà hàng. Trong video, 9X chia sẻ cửa hàng lẩu 23 tỷ đồng đã hoàn thành được khoảng 70%, có diện tích rộng lớn, nhiều dãy bàn sang trọng với họa tiết vân đá, mạ vàng thuộc dạng cao cấp bậc nhất, đi kèm với ghế đệm mút êm ái sẽ mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho khách hàng. Chỉ tính nguyên tấm biển hiệu cũng "ngốn" của anh mất 20 nghìn đô (khoảng 500 triệu đồng).

Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập “cuỗm” mất trắng tiền tỷ trên đất người - Ảnh 4

Khoa Pug bất lực khi nhà hàng lẩu chưa khai trương nhưng đã có những vị khách không mời mà tới. (Ảnh: Youtube Khoa Pug)

Trước đó, Khoa Pug cũng gây chú ý khi đăng tuyển nhân viên làm “viêc nhẹ lương cao” cho nhà hàng lẩu. Cụ thể, anh tuyển rất nhiều vị trí từ nhặt rau, rửa bát… Mức lương công khai là 17 đô/giờ (tương đương 400 nghìn đồng). Như vậy nếu làm đủ 8 tiếng mỗi ngày, trong một năm sẽ nhận được gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, nam YouTuber còn tuyển người cắt thịt, có máy làm gần như toàn bộ, với mức lương 115 triệu đồng/tháng, nhân viên pha nước lẩu gần 103 triệu đồng/tháng... Đặc biệt, những người chưa có kinh nghiệm, bằng cấp cũng có thể ứng tuyển

Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập “cuỗm” mất trắng tiền tỷ trên đất người - Ảnh 5
Khoa Pug tốn 5 tỷ để kéo chân gây xôn xao dư luận. (Ảnh: Youtube Khoa Pug)
Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập “cuỗm” mất trắng tiền tỷ trên đất người - Ảnh 6
Chuyện kéo chân của Khoa Pug được lên tạp chí 100 tuổi tại Mỹ. (Ảnh: Youtube Khoa Pug)

Hậu phẫu thuật kéo chân 5 tỷ, Khoa Pug đã xuất hiện trong hình ảnh mới sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng. Khoa Pug chia sẻ khoảng thời gian này anh đã tập trung hồi phục, tập luyện để cơ chân được cứng cáp hơn, đi đứng bình thường hơn. Nam Youtuber con gây chú ý khi dự định chi thêm 12 tỷ kéo chân lần 2 để cao hơn 1,8m.

Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân: Tự tin đẩy tạ trên đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8

Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân: Tự tin đẩy tạ trên đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8

Sau một thời gian dài hậu kéo chân, Khoa Pug tái xuất với đôi chân 5 tỷ đã được kéo dài. Trong video mới đây, Khoa Pug chia sẻ ý định "nối thêm chân".

Xem thêm
Từ khóa:   Khoa Pug Khoa Pug kéo chân Khoa Pug bất lực vì bị trộm đột nhập

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 42 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 52 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ