Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân: Tự tin đẩy tạ trên đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8

Nhịp sống trẻ 12/11/2022 12:17

Sau một thời gian dài hậu kéo chân, Khoa Pug tái xuất với đôi chân 5 tỷ đã được kéo dài. Trong video mới đây, Khoa Pug chia sẻ ý định "nối thêm chân".

Sau hơn 1 tháng im hơi lặng tiếng kể từ video cuối, Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại cho người xem. Khoa Pug cho biết, trước đó đã bị soi dáng đi cứng nhắc thiếu tự nhiên hậu phẫu thuật kéo chân nên trong 1 tháng nam youtuber không lên video là để dành thời gian tập luyện cho đôi chân "trùng tu" của mình.

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Sau một thời gian dài hậu kéo chân, Khoa Pug tái xuất cho thấy đôi chân mới ngày một linh hoạt hơn của mình. (Ảnh: YouTube Khoa Pug)

Theo đó, Khoa Pug chia sẻ hiện tại anh vẫn đang trong quá trình hồi phục hậu kéo chân. Nam YouTuber nói rằng bác sĩ đã khuyến cáo phải sau khoảng 1 năm anh mới có thể chạy nhảy, đi lại như bình thường nên lúc này Khoa Pug vẫn đang cố gắng tập vận động để phần cơ và xương chân trở nên khỏe mạnh, săn chắc hơn.

Trong video mới đây, Khoa Pug chia sẻ ý định kéo lên hẳn 1m8 xem không khí trên đấy nó loãng đến đâu: "Lúc trước trong thời gian chân đang lành, mình đi lặc lè thì cảm thấy rất chán nản, mình không muốn làm nữa. Nhưng bây giờ sau khi đã ổn định rồi, đi lại đàng hoàng rồi thì lại muốn nâng thêm nữa, ít nhất là 1m82.” – nam YouTuber cho hay.

Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân: Tự tin đẩy tạ trên đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8 - Ảnh 2

Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân, tự tin đẩy tạ với đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8. (Ảnh: YouTube Khoa Pug)

Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân: Tự tin đẩy tạ trên đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8 - Ảnh 3
Cận cảnh đôi chân 5 tỷ của Khoa Pug. (Ảnh: YouTube Khoa Pug)

Hiện tại, Khoa Pug đã cao lên đến 1m75. Thời điểm sau phẫu thuật, nam YouTuber vẫn cần phải sử dụng dụng cụ hỗ trợ để đi lại. Sau một thời gian luyện tập, anh đã có thể tự đi trên đôi chân mới. Mặc dù vậy, Khoa Pug vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để đi lại bình thường. Không khó để nhận ra sự thay đổi của anh khi đi đứng rất khó khăn, tập tễnh, đặc biệt là khi leo cầu thang.

Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân: Tự tin đẩy tạ trên đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8 - Ảnh 4
Khoa Pug chi tiền tỉ để kéo dài đôi chân, tăng chiều cao từ 1m67 lên 1m7 đã nhận được sự quan tâm lớn từ dân tình. (Ảnh: YouTube Khoa Pug)

Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân: Tự tin đẩy tạ trên đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8 - Ảnh 5

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét ngoại hình của Khoa Pug có phần tăng cân so với trước. Khi nói chuyện, anh cũng liên tục bị hụt hơi khiến người hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Khoa Pug sau khi kéo chân.

Khoa Pug tái xuất hậu kéo chân: Tự tin đẩy tạ trên đôi chân 5 tỷ, tuyên bố sẽ tiếp tục nâng chiều cao lên 1m8 - Ảnh 6
Khoa Pug được lên tạp chí GQ nổi tiếng của Mỹ nhờ câu chuyện kéo chân của mình. (Ảnh: GQ)(Ảnh: YouTube Khoa Pug)

Cũng trong lần tái xuất này, Khoa Pug còn khoe việc được tạp chí nổi tiếng GQ của Mỹ mời phỏng vấn, chụp ảnh. Mặc dù không quá quan trọng việc được xuất hiện trên truyền thông song có thể góp mặt trên trang báo cùng với nhiều ngôi sao khác cũng khiến Khoa Pug cảm thấy thú vị.

Khoa Pug khập khiễng tự đi trên đôi chân 1m75, hối hận vì bỏ 5 tỷ đi kéo chân: “Có tiền đừng rửng mỡ như tôi”

Khoa Pug khập khiễng tự đi trên đôi chân 1m75, hối hận vì bỏ 5 tỷ đi kéo chân: “Có tiền đừng rửng mỡ như tôi”

Đi kéo chân để cao lên 1m75, Khoa Pug nhắn nhủ đừng ai có ý định kéo chân như anh vì vừa tốn tiền vừa tốn thời gian.

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