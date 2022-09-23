Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương "ù tai"

Nhịp sống trẻ 23/09/2022 11:10

Với mức lương hậu hĩnh đưa ra, rất nhiều người đã "xin chân" làm việc cho Khoa Pug.

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 1

Sau gần 1 tháng im hơi lặng tiếng, ít giờ trước Khoa Pug chia sẻ clip mới trên kênh YouTube có gần 5 triệu follower.

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 2

Lần lên sóng này, nam Youtuber tập trung nói về việc tuyển nhân viên cho nhà hàng ở Mỹ chuẩn bị khai trương.

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 3

Theo đó, Youtuber Khoa Pug đã đưa ra loạt mức lương cực hấp dẫn cho nhiều vị trí khác nhau.

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 4

Cụ thể: Quản lý nhà hàng lương cứng 5000 USD/tháng (khoảng 120 triệu), chưa tính phần trăm lợi nhuận nhà hàng (tiền hoa hồng), nhặt rau, rửa bát (có máy rửa bát, chỉ cần đứng xếp và lau bát đũa): 17 USD/giờ (nhân với 8 giờ/ngày, trung bình 1 tháng sẽ nhận được gần 100 triệu).

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 5

Vị trí cắt thịt (có máy cắt, chỉ cần xếp thịt vào đĩa): 20 USD/giờ (khoảng 115 triệu/tháng), quản lý chất lượng sản phẩm trong bếp: 19 USD/giờ (khoảng 109 triệu/tháng), Pha nước lẩu: 18 USD/giờ (khoảng 103 triệu/tháng)

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 6

Đáng chú ý hơn, Khoa Pug cho biết tất cả các vị trí tuyển dụng anh không cần đến bằng cấp, chỉ cần có kinh nghiệm.

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 7

Clip của Khoa Pug ngay khi chia sẻ đã nhận về lượt xem cực lớn. 

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 8

Với mức lương chàng YouTuber đưa ra ai nấy cũng trầm trồ, đăng ký "xin chân" làm việc cho nhà hàng của Khoa Pug. 

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 9

Nhà hàng của Khoa Pug hiện đã hoàn thành được khoảng 70%, dự kiến tháng sau sẽ khai trương.

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 10

Ngoài gây chú ý tuyển nhân viên với mức lương khủng, mọi người cũng đặc biệt quan tâm đến tình hình đôi chân của Khoa Pug sau thời gian phẫu thuật kéo dài từ 1m65 lên 1m75.

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Qua hình ảnh ghi lại cho thấy, nam YouTuber không cần đến dụng cụ hỗ trợ di chuyển song quá trình đi lại vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tự nhiên như người bình thường. Anh đi vẫn còn bị giựt giựt như robot, thường xuyên phải ngồi nghỉ.

Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương 'ù tai' - Ảnh 12

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