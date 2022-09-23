Khoa Pug tuyển giúp việc, nghe số tiền lương "ù tai"

Sau gần 1 tháng im hơi lặng tiếng, ít giờ trước Khoa Pug chia sẻ clip mới trên kênh YouTube có gần 5 triệu follower.

Sau gần 1 tháng im hơi lặng tiếng, ít giờ trước Khoa Pug chia sẻ clip mới trên kênh YouTube có gần 5 triệu follower.

Lần lên sóng này, nam Youtuber tập trung nói về việc tuyển nhân viên cho nhà hàng ở Mỹ chuẩn bị khai trương.

Lần lên sóng này, nam Youtuber tập trung nói về việc tuyển nhân viên cho nhà hàng ở Mỹ chuẩn bị khai trương.

Theo đó, Youtuber Khoa Pug đã đưa ra loạt mức lương cực hấp dẫn cho nhiều vị trí khác nhau.

Cụ thể: Quản lý nhà hàng lương cứng 5000 USD/tháng (khoảng 120 triệu), chưa tính phần trăm lợi nhuận nhà hàng (tiền hoa hồng), nhặt rau, rửa bát (có máy rửa bát, chỉ cần đứng xếp và lau bát đũa): 17 USD/giờ (nhân với 8 giờ/ngày, trung bình 1 tháng sẽ nhận được gần 100 triệu).

Vị trí cắt thịt (có máy cắt, chỉ cần xếp thịt vào đĩa): 20 USD/giờ (khoảng 115 triệu/tháng), quản lý chất lượng sản phẩm trong bếp: 19 USD/giờ (khoảng 109 triệu/tháng), Pha nước lẩu: 18 USD/giờ (khoảng 103 triệu/tháng)

Đáng chú ý hơn, Khoa Pug cho biết tất cả các vị trí tuyển dụng anh không cần đến bằng cấp, chỉ cần có kinh nghiệm.

Clip của Khoa Pug ngay khi chia sẻ đã nhận về lượt xem cực lớn.

Với mức lương chàng YouTuber đưa ra ai nấy cũng trầm trồ, đăng ký "xin chân" làm việc cho nhà hàng của Khoa Pug.

Nhà hàng của Khoa Pug hiện đã hoàn thành được khoảng 70%, dự kiến tháng sau sẽ khai trương.

Ngoài gây chú ý tuyển nhân viên với mức lương khủng, mọi người cũng đặc biệt quan tâm đến tình hình đôi chân của Khoa Pug sau thời gian phẫu thuật kéo dài từ 1m65 lên 1m75.