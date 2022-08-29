Khoa Pug khập khiễng tự đi trên đôi chân 1m75, hối hận vì bỏ 5 tỷ đi kéo chân: “Có tiền đừng rửng mỡ như tôi”

Mở đầu clip, Khoa Pug chia sẻ: "Lâu lắm rồi mình mới gặp lại các bạn. Chắc cũng phải tháng rưỡi 2 tháng rồi. Bây giờ mình đi tập các bạn ạ, tập đi lại bình thường. Tại vì thời gian mình phẫu thuật hết 3 tháng thì còn 3 tháng nữa để cho xương lành lại. Bây giờ bước đầu là mình sẽ tập đi".

Mới đây, Khoa Pug có động thái đầu tiên sau khoảng thời gian im ắng thực hiện phẫu thuật kéo dài chân để cao lên 1m75. Đoạn clip của nam youtube ghi lại khoảnh khắc tập đi sau khoảng 2 tháng sau khi phẫu thuật "kéo chân", đây cũng là lý do đó đã thu hút nhiều sự tò mò của dân mạng về tình hình của hiện tại của anh.

Theo chia sẻ của nam youtuber, anh chàng cho cũng cho biết thời gian qua mình vẫn đang nhờ vào dụng cụ để hỗ trợ tập đi đứng trên đôi chân. Tuy nhiên, hiện tại anh đã có thể tự đi được nhanh trong quãng đường khoảng 5 mét.

Khoa Pug đã đăng tải lên kênh Youtube của mình đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tập đi sau khoảng 2 tháng khi thực hiện phẫu thuật kéo dài chân để cao lên 1m75. (Ảnh: Chụp màn hình clip)

Khoa Pug đã có thể tự đi bộ một cách nhanh nhẹn trong quãng đường khoảng 5 mét. (Ảnh: Chụp màn hình clip)

Có thể thấy rõ dù những bước đi còn khá khập khễnh nhưng đôi chân của Khoa Pug đã khỏe lên rất nhiều. Không chỉ đi được đoạn đường thẳng, nam Youtuber còn leo cả cầu thang lên tầng 2 của phòng tập và tự tập luyện chân với máy khiến dân mạng ngưỡng mộ.

Chia sẻ về sau phẫu thuật kéo dài chân, nam Youtuber cho biết ai cũng nghĩ phẫu thuật xong là sẽ tự động cao lên, tuy nhiên để cao lên 8cm sau lần phẫu thuật này anh phải sử dụng một chiếc máy chuyên dụng có tác dụng kéo dài xương.

Khoa Pug hài hước tự nhận mình đi giống robot nhưng đây đã là sự cố gắng hết mức của anh rồi. Nói về dự đính sắp tới, anh chàng tiết lộ sẽ đi review nước Mỹ ở 50 bang rồi sau đó sẽ về Việt Nam.

Khoa Pug từng khiến dân tình hoang mang khi tiết lộ bản thân sang Mỹ thực hiện phẫu thuật kéo dài chân (Ảnh: Youtuber Khoa Pug)

Từng không tiếc tiền khi chi 5 tỷ để kéo chân, nhưng cuối video, Khoa Pug cũng nhắn nhủ đến những người có ý định kéo chân: "Cái việc kéo chân vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Thật sự bạn dư tiền lắm, ở nhà ba mẹ nuôi ăn, ở không rửng mỡ như Khoa Pug thì mới đi kéo chân, còn không thì thôi. Thật sự rửng mỡ lắm mới đi làm cái này, tốn thời gian, tốn tiền.

Bây giờ mình kéo đùi xong đi kéo cẳng chân ở dưới nữa là thua luôn, chạy luôn đó các bạn. Sợ lắm rồi. Để thời gian đi ăn chơi sướng hơn các bạn. Thay vì bỏ ra 5 tỷ kéo chân thì bạn đi ăn chơi này nọ rồi đi mua xe tán gái vui hơn. Kéo chân để làm gì đâu các bạn?"

Qua những lời tâm sự này, có vẻ như anh chàng đã cảm thấy hối hận về chuyện đi kéo chân để cao lên 1m75.