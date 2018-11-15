Hé lộ người em gái duy nhất còn lại của Đàm Vĩnh Hưng và thân thế đặc biệt của cô con nuôi 18 tuổi

Quá yêu mến người em gái duy nhất tên Huỳnh Minh Hạnh, Đàm Vĩnh Hưng đã nhận cháu gái là con nuôi và yêu chiều như con đẻ.
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Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật của con gái nuôi. Nam ca sĩ viết: "Con tui 18 tuổi ...Vẫn mong manh và dễ khóc như ngày nào!". Qua tìm hiểu, được biết con gái nuôi của "Ông hoàng nhạc Việt" tên là Bảo Như và là con ruột của em gái nam ca sĩ - chị Huỳnh Minh Hạnh
Nhiều năm qua, Đàm Vĩnh Hưng dành rất nhiều tình cảm cho người con này và luôn chăm sóc tận tình như con đẻ. Có thể thấy, "Ông hoàng nhạc Việt" đã không ngại chi một khoản lớn để tổ chức sinh nhật cho Bảo Như ở một nhà hàng sang trọng. Từ sân khấu cho đến sảnh tiệc đều được trang trí bằng hoa tươi rất lung linh. Tại buổi tiệc, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần thể hiện cử chỉ quan tâm với con gái như vén tóc, ôm chặt và tâm sự xúc động.
Đàm Vĩnh Hưng là con cả trong gia đình đông con với 4 anh em. Từ nhỏ, anh lớn lên trong gia cảnh nghèo khó và thiếu thốn tình thương của người thân. Hai em nhỏ của Đàm Vĩnh Hưng không may qua đời từ khi còn bé nên nam ca sĩ chỉ còn một người em gái duy nhất tên là Huỳnh Minh Hạnh (sinh năm 1972).
"Ông hoàng nhạc Việt" từng nói nhiều về mẹ đẻ nhưng hiếm khi tâm sự về cô em gái ruột đặc biệt này. Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng rất yêu thương chị Minh Hạnh và sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng về kinh tế. Nhiều năm qua, giọng ca Biển Tình nhận bé Bảo Như làm con nuôi và chăm sóc chu đáo từng chút một. Trong những dịp quan trọng của cô bé, nam ca sĩ luôn thu xếp công việc để có mặt động viên tinh thần.