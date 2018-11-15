Hé lộ người em gái duy nhất còn lại của Đàm Vĩnh Hưng và thân thế đặc biệt của cô con nuôi 18 tuổi

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật của con gái nuôi. Nam ca sĩ viết: "Con tui 18 tuổi ...Vẫn mong manh và dễ khóc như ngày nào!". Qua tìm hiểu, được biết con gái nuôi của "Ông hoàng nhạc Việt" tên là Bảo Như và là con ruột của em gái nam ca sĩ - chị Huỳnh Minh Hạnh

Nhiều năm qua, Đàm Vĩnh Hưng dành rất nhiều tình cảm cho người con này và luôn chăm sóc tận tình như con đẻ. Có thể thấy, "Ông hoàng nhạc Việt" đã không ngại chi một khoản lớn để tổ chức sinh nhật cho Bảo Như ở một nhà hàng sang trọng. Từ sân khấu cho đến sảnh tiệc đều được trang trí bằng hoa tươi rất lung linh. Tại buổi tiệc, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần thể hiện cử chỉ quan tâm với con gái như vén tóc, ôm chặt và tâm sự xúc động.