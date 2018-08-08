Hé lộ đời tư đẫm nước mắt của diễn viên đóng vai Thủy trong 'Hoa cỏ may'

Ít ai ngờ được, diễn viên Khánh Ly (người đóng vai Thủy) trong "Hoa cỏ may" lại có cuộc đời đẫm nước mắt sau khi chồng đột ngột ra đi.

Khánh Ly xuất thân là một người mẫu có tiếng ở Hà Nội. Tuy nhiên, nhờ có gương mặt góc cạnh cộng năng khiếu diễn xuất bẩm sinh, cô đã được đạo diễn Lưu Trọng Ninh đo ni đóng giày cho vai Thủy trong Hoa cỏ may. Cũng nhờ vai diễn để đời này, Khánh Ly trở thành thần tượng một thời của nhiều cô cậu thế hệ 8X, 9X đời đầu. Trong phim, nữ diễn viên vào vai cô tiểu thư đanh đá nhưng tốt bụng, luôn hết mình vì bạn bè. Thủy có tình cảm sâu đậm với Hùng nhưng không dám nói ra vì biết anh đã đem lòng yêu Na (Vi Cầm). Không tìm được hạnh phúc trong tình yêu, Thủy đã quyết định đi xuất khẩu lao động để đổi đời.

Khánh Ly vào vai Thủy trong phim Hoa cỏ may - Ảnh: Internet Khánh Ly để lại ấn tượng sâu đậm nhờ lối diễn chân thật và mộc mạc - Ảnh: Internet Sau bộ phim Hoa cỏ may, Khánh Ly không tiếp tục đi theo nghiệp diễn xuất mà làm người mẫu một thời gian rồi rút khỏi ánh đèn sân khấu và lấy chồng. Thời gian đầu, cô có cuộc sống hạnh phúc mà bao người thầm mơ ước với đầy đủ nhà lầu, xe hơi. Họ sinh được một cô con gái xinh xắn đặt tên là Cindy và cùng nhau tạo dựng nên sự nghiệp vô cùng hoành tráng. Tuy nhiên, đến tháng 4/2011 thì chồng Khánh Ly đột ngột qua đời sau một trận cảm. Mất đi người thương mình nhất, nữ diễn viên rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng, phải bán xe hơi để giải quyết tàn dư và lo cho cuộc sống hai mẹ con. "Nếu nói về chuyện khóc thì tôi không thể đếm được mình đã khóc bao nhiêu. Cái gì cũng có thể khiến tôi tổn thương, kể cả mưa, nắng, gió lạnh... vì chúng làm tôi nhớ anh ấy. Tôi thực sự đã rơi vào tột cùng của đau khổ. Anh ấy ra đi, công việc làm dự án xây dựng của hai vợ chồng tôi cũng sụp đổ hoàn toàn.

Nếu là người đàn bà toan tính, biết giữ tiền riêng thay vì dốc hết vào việc kinh doanh chung thì có lẽ khi mất người, tôi cũng không phải lo lắng nhiều về kinh tế đến thế. Tôi phải bán xe ôtô để giải quyết những tàn dư. Từ việc có tài xế lái xe riêng, có người phục vụ, tôi chuyển sang đi xe máy, từ làm chủ chuyển sang làm thuê. Người ta bảo từ khổ đến sướng thì hơi sốc thôi còn từ sướng đến khổ thì mới là sốc thực sự. Ngày nào đi làm về một mình tôi cũng khóc. Những năm đầu, tôi cứ thắc mắc với ông Trời tại sao tôi lại mất anh và chịu những đau khổ như vậy", diễn viên Khánh Ly chia sẻ trên tờ Ngoisao.net. Khánh Ly và chồng - Ảnh: Internet May mắn thay, trong lúc tuyệt vọng nhất thì Khánh Ly được mẹ chồng (đang là bác sĩ nhi) ở bên cạnh động viên và cùng hỗ trợ chăm sóc con gái. Trải qua khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng, nữ diên viên được một người bạn mách nước cho kinh doanh thương hiệu thời trang và bắt đầu có những thành công nhất định trong lĩnh vực này. Hiện tại, cuộc sống của mẹ con Khánh Ly đã đủ đầy hơn trước và không còn đau khổ như thời chồng mới qua đời. Nữ diễn viên cũng thường xuyên đưa con gái đi du lịch để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Khánh Ly bây giờ là chủ một thương hiệu thời trang có tiếng và đang sống tại một căn hộ nhỏ ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Dù được con gái ủng hộ nhưng nữ diễn viên chưa có ý định đi thêm bước nữa vì còn nặng tình với người chồng đã khuất. Khánh Ly và con gái trong chuyến du lịch châu Âu hồi đầu tháng 8 - Ảnh: Internet Nữ doanh nhân tranh thủ tập thể thao để tìm niềm vui cuộc sống - Ảnh: Internet Khánh Ly cho rằng con gái là một bản sao hoàn hảo của chồng - Ảnh: Internet

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz Đã 17 năm kể từ ngày bộ phim "Hoa cỏ may" ra mắt công chúng, dàn diễn viên ngày ấy - bây giờ đều đã có những đổi thay, người thành "nữ hoàng giải trí", người lại rút lui hoàn toàn khỏi showbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-doi-tu-dam-nuoc-mat-cua-dien-vien-dong-vai-thuy-trong-hoa-co-may-292943.html