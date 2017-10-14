Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz

Phim hay mỗi ngày 14/10/2017 10:30

Đã 17 năm kể từ ngày bộ phim 'Hoa cỏ may' ra mắt công chúng, dàn diễn viên ngày ấy - bây giờ đều đã có những đổi thay, người thành 'nữ hoàng giải trí', người lại rút lui hoàn toàn khỏi showbiz.

Phát sóng chính thức lần đầu tiên vào năm 2001, bộ phim "Hoa cỏ may" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã gây được nhiều tiếng vang lớn, tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. Tác phẩm truyền hình này gồm 2 phần: phần 1 có tên “Thời niên thiếu” gồm 4 tập và và phần 2 là “Những ngày bình yên” gồm 8 tập. Phim xoay quanh cuộc sống của những người bạn trẻ lớn lên trong thời bao cấp, bao gồm: Na, Hương, Hùng, Thái, Thủy, Bình, Tiến từ nhiều vùng quê khác nhau cùng lập nhóm là Hà Nội Tụ Nghĩa.

Hình ảnh nhân vật được xây dựng thành công bởi dàn diễn viên trẻ, khai thác được nhiều vấn đề trong xã hội và mối quan hệ giữa người với người. Gây ấn tượng bởi tính nhân văn sâu sắc, bộ phim "Hoa cỏ may" đã chinh phục được bao thế hệ khán giả truyền hình. Có thể nói, bộ phim chính là cánh cửa mới mở ra con đường diễn xuất sau này của nhiều diễn viên trẻ.

Trong khi phần 3 của bộ phim đã quay trở lại với khán giả, hãy cùng nhìn lại những đổi thay của dàn diễn viên ngày ấy sau 17 năm.

Vi Cầm, vai Na

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 1
Vai Na do Vi Cầm đảm nhiệm trong bộ phim “ Hoa cỏ may” - Ảnh: Internet

Có thể nói Vi Cầm đã diễn đóng tròn vai nhất trong phim "Hoa cỏ may" khi đảm nhiệm vai Na. Đây là nhân vật có tính cách hiền lành, thánh thiện, luôn luôn giúp đỡ người khác, chính vì thế được khán giả yêu mến nhất phim. Từ nhỏ, Na đã rất hiếu thảo, khi bố tham gia chiến tranh cô luôn giúp đỡ mẹ mọi việc. Khi ở cùng Hương, Na coi Hương như chị em ruột, lúc nào cũng an ủi và bên cạnh cô ấy. Na là nhân vật nhận được tình cảm từ cả 3 chàng trai: Tiến, Thái và Hùng.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 2
Với vẻ đẹp hiền hậu, Vi Cầm đã lột tả thành công vai Na - Ảnh: Internet

Vi Cầm vốn là một cô sinh viên của khoa violin thuộc Nhạc viện Hà Nội. Tuy nhiên khi tham gia diễn xuất cô lại tạo nên một nhân vật gây ấn tượng sâu đậm. "Hoa cỏ may" đã trở thành bước đệm giúp Vi Cầm tiến tới nhiều dự án phim lớn nhỏ khác. Có thể kể đến một số tác phẩm như: Phóng viên thử việc, Chuyện phố phường, Nhà có nhiều cửa sổ, Siêu thị tình yêu… Năm 2013, Vi Cầm trở lại với khán giả với 2 bộ phim rất thành công Hai phía chân trời và Ông tơ hai phẩy.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 3
Vi Cầm vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc đóng phim, Vi Cầm còn là nhạc công violin của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam trong nhiều năm qua.

Hồ Ngọc Hà, vai Hương

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 4
Vai diễn Hương trong phim - Ảnh: Internet

Nhân vật Hương trong phim do Hồ Ngọc Hà đảm nhận là một cô bé lai Mỹ, sống cùng mẹ tại Sài Gòn. Mẹ Hương bị bắt vì làm nghề mại dâm, Hương được Hùng - cậu nhóc mồ côi giúp đỡ. Về sau, vì thương cảm cho số phận của Hương, bố của Na là một chiến sĩ giải phóng đã nhận cô về nuôi. Gia đình Na, ai nấy đều rất yêu thương Hương và coi cô như người thân ruột thịt trong nhà.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 5
Nhân vật Hương được Hồ Ngọc Hà diễn rất đạt và tròn vai - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà tham gia bộ phim Hoa cỏ may khi đang học năm thứ 2 tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau đó, cô vào TP. Hồ Chí Minh và bắt đầu phát triển nghiệp ca hát. Cô đã phát hành nhiều album thành công như: 24 giờ 7 ngày, Và em đã yêu, Tìm lại giấc mơ... Bên cạnh đó, có một số lần nữ ca sĩ quay lại màn ảnh nhỏ với các bộ phim: “39 độ yêu”, “Chiến dịch trái tim bên phải” và  “Hy sinh đời trai”.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 6
Hồ Ngọc Hà đã đạt nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát của mình  - Ảnh: Internet

Sự nghiệp ca hát ngày một lên cao, Hồ Ngọc Hà xuất hiện dày đặc trên các chương trình giải trí với nhiều cương vị khác nhau. Cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà vướng không ít scandal, từ đời sống riêng tư ồn ào đến các mối quan hệ với đồng nghiệp.

Hiện nay, dù là một nghệ sĩ tài năng có nhiều thành công lớn trong sự nghiệp ca hát, nhưng "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà vẫn bị khán giả nhớ tới với những tai tiếng không mấy tốt đẹp.

Quyết Thắng, vai Hùng

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 7
Vai diễn Hùng của Quyết Thắng trong “Hoa cỏ may” - Ảnh: Internet

Quyết Thắng thủ vai Hùng, một cậu bé mồ côi lang thang kiếm sống tại Sài Gòn, có tình bạn thời thơ ấu gắn kết với Hương. Từ nhỏ, Hùng đã rất thạo nghề sửa chữa xe. Lớn lên cậu mở một tiệm sửa xe, về sau làm ăn được nên đã quyết định mở thêm một cơ sở tại Hà Nội. Trong một lần hội ngộ nhóm bạn thiếu thời, chàng trai đã đem lòng yêu mến Na.

Quyết Thắng từng là sinh viên khoa Du lịch, Đại học Thương Mại, tốt nghiệp anh về làm việc tại một khách sạn. Sau đó, anh đã tới đăng ký học lớp người mẫu ở Cung Văn Hóa Hữu nghị Việt Xô. Sau sự thành công của vai Hùng, Quyết Thắng tiếp tục chinh phục màn ảnh Việt với vai Quốc trong “Những ngọn nến trong đêm”.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 8
Cuộc sống hạnh phúc của Quyết Thắng bên gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

Nhưng sau tất cả, nam diễn viên quyết định tạm dừng nghiệp diễn và quay về làm kinh doanh. Hiện nay, anh đang sinh sống cùng gia đình nhỏ tại Hà Nội.

Hải Anh, vai Thái

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 9
Thái trong phim “Hoa cỏ may” - Ảnh: Internet

Diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt - Hải Anh đã diễn thành công vai Thái, một người có hoàn cảnh éo le, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại bị thất lạc cha mẹ từ nhỏ. Cuộc sống với bố mẹ nuôi không dễ dàng gì. Sau này lên thành phố lập nghiệp, với sự chăm chỉ và ham học hỏi, Thái đã trở thành một ông thầu xây dựng. Nhân vật Thái là một người có tính cách kín đáo, luôn sống hết mình vì bạn bè, trong chuyện tình cảm thì rất chân thành.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 10
Một vai diễn của Hải Anh cùng bạn diễn Vân Hugo - Ảnh: Internet

Hải Anh là người mẫu sáng giá của đất Hà thành. Năm 2004, anh đoạt Giải vàng Siêu mẫu, từ đó mở rộng hoạt động nghệ thuật, vừa đi diễn thời trang vừa đi đóng phim. Hải Anh góp mặt trong rất nhiều bộ phim như: Đảo chắn sóng, Gió thổi qua rừng, Trò đùa của số phận, Cỏ đuôi gà, Cầu vồng tình yêu Hoa nở trái mùa.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 11
Vẻ lãng tử cuốn hút của Hải Anh - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn vào năm 2009, nam diễn viên vẫn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua những vai diễn mới. Hiện nay, dù không bước đi trên sàn catwalk nhưng Hải Anh vẫn gắn bó với lĩnh vực thời trang với vai trò trợ lý cho Chủ tịch HĐQT tại một công ty thời trang danh tiếng.

Khánh Ly, vai Thủy

Là nhân vật cá cá tính mạnh mẽ, vai Thủy do Khánh Ly thủ vai có lẽ là nhân vật khá khó ưa. Cô tiểu thư có bề ngoài lạnh lùng, đanh đá, lúc nào cũng muốn mọi người làm theo ý mình nhưng chơi piano lại rất hay. Dù đành hanh nhưng Thủy lại là một người rất tốt bụng, sống phóng khoáng và luôn hết mình vì bạn bè. Khi trưởng thành cô có tình cảm với Hùng nhưng cả hai lại không đến được với nhau. Thủy đã chọn cho mình con đường đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc đời.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 12
Khanh Ly trong vai Thủy - Ảnh: Internet

Là một người mẫu có tiếng tại Hà Nội, Khánh Ly là một trong những lứa người mẫu đầu tiên tham gia đóng phim. Vai Thủy là một vai diễn đáng nhớ nhất đối với Khánh Ly. Sau bộ phim "Hoa cỏ may", Khánh Ly quay lại với nghiệp mẫu. Tuy nhiên sau đó cô đã rút khỏi ánh đèn sân khấu, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 13
Khánh Ly và chồng - Ảnh: Internet

Kết hôn năm 2012, hiện tại Khánh Ly đang là Giám đốc marketing của một công ty công nghệ và không còn hoạt động nghệ thuật nữa.

Danh Sơn, vai Bình

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 14
Bình do Danh Sơn thủ vai trong “Hoa cỏ may” - Ảnh: Internet

Bình do Danh Sơn thủ vai là một cậu bé nhà quê, hiền lành và rất thương mẹ. Bình đã theo mẹ và cha dượng vào miền Trung lập nghiệp với nghề nuôi tôm. Đối với bạn bè, Bình luôn luôn hết lòng giúp đỡ mỗi khi họ gặp khó khăn. Bình là người đầu tiên lập gia đình và có con trong nhóm bạn “Hà Nội tụ nghĩa”.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 15
Danh Sơn đã khác xưa với vai trò đạo diễn nhiều bộ phim - Ảnh: Internet

Khi tham gia vào bộ phim này, Danh Sơn đang là sinh viên năm 3 của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đây là vai diễn đầu tay của nam diễn viên. Sau đó anh cũng đã tham gia một số bộ phim khác như: Phía trước là bầu trời, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Đường thư, Mái trường yên tĩnh, Nợ Đồng Lần, Ma rừng…

Hiện anh đang công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam, với vai trò chủ yếu là đạo diễn.

Ngọc Quỳnh, vai Tiến

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 16
Nhân việt Tiến do Ngọc Quỳnh thủ vai trong bộ phim - Ảnh: Internet

Cuối cùng là cậu bé Tiến nhút nhát do Ngọc Quỳnh đảm nhiệm. Tiến, một cậu nhóc thư sinh, gầy gò thường bị bắt nạt và là tay sai vặt của Thủy. Mặc dù chăm chỉ, hiền lành nhưng Tiến lại là người không có chủ kiến, lúc nào làm gì cũng xin phép cha mẹ. Khi lớn lên, anh vẫn không thay đổi, vì thế dù có tình cảm với Na nhưng lại không dám thổ lộ và không đi được đến đâu.

Dàn diễn viên phim 'Hoa cỏ may' sau 17 năm, người thành 'nữ hoàng giải trí', người biến mất hoàn toàn khỏi showbiz - Ảnh 17
Nam diễn viên ngày càng lịch lãm và điển trai - Ảnh: Internet

Diễn viên Nguyễn Ngọc Quỳnh từng là sinh viên trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tham gia vào bộ phim "Hoa cỏ may", anh vẫn duy trì nghiệp diễn với các bộ phim truyền hình như: Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước, Giấc mơ hạnh phúc… Hiện nay, Ngọc Quỳnh đang công tác tại nhà hát kịch Hà Nội.

 

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