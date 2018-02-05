Hé lộ danh tính bạn trai giàu ‘nứt đố đổ vách’ của Diễm My 9X

Sau thời gian dài im lặng trước nghi vấn hẹn hò với công tử nhà giàu, Diễm My 9X vừa để lộ danh tính người yêu qua một bức ảnh tình tứ đăng trên mạng xã hội.
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Là diễn viên có ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng, Diễm My 9X là một trong những mỹ nhân sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì trong showbiz Việt. Bên cạnh những vai diễn thú vị, chuyện đời tư của nữ diễn viên cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.
Thời gian vừa qua, Diễm My 9X khiến nhiều người tò mò khi thường xuyên hé lộ hình ảnh chụp sau lưng một người đàn ông với những cử chỉ tình tứ như nắm tay, tựa đầu vào vai. Dù không nêu danh tính nhưng trong vài bức ảnh mới nhất, nhiều người đã phát hiện ra đó chính là một công tử nhà giàu có tên Vinh Nguyễn.
Lần vào trang cá nhân của người này, fan hâm mộ phát hiện ra anh cũng thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái mùi mẫn dành cho người yêu nổi tiếng. Cặp đôi thường xuyên sánh đôi đi khắp nơi, check in ở nhiều địa điểm xa hoa trên thế giới.
Bạn trai tin đồn của Diễm My 9X sở hữu vẻ đẹp nam tính, đậm chất lãng tử. Anh có phong cách sống theo kiểu doanh nhân thành đạt, thích đi đánh golf hoặc du lịch nghỉ dưỡng.
Vinh Nguyễn từng học tại Đại học công nghệ Swinburne - viện đại học công lập ở Melbourne, bang Victoria, Úc và Đại học RMIT. Hiện tại, anh và Diễm My 9X đang ở Melbourne để tận hưởng những ngày nghỉ yên bình cuối năm.