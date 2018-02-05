Hé lộ danh tính bạn trai giàu ‘nứt đố đổ vách’ của Diễm My 9X

Là diễn viên có ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng, Diễm My 9X là một trong những mỹ nhân sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì trong showbiz Việt. Bên cạnh những vai diễn thú vị, chuyện đời tư của nữ diễn viên cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Thời gian vừa qua, Diễm My 9X khiến nhiều người tò mò khi thường xuyên hé lộ hình ảnh chụp sau lưng một người đàn ông với những cử chỉ tình tứ như nắm tay, tựa đầu vào vai. Dù không nêu danh tính nhưng trong vài bức ảnh mới nhất, nhiều người đã phát hiện ra đó chính là một công tử nhà giàu có tên Vinh Nguyễn.