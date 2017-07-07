Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'

Những hình ảnh của 'công chúa Thủy Tề' Tùng Sơn đã thu hút sự chú ý của khán giả và các thí sinh khác tại buổi casting Thách thức danh hài mùa 4.
Buổi casting tuyển chọn của chương trình Thách thức danh hài vừa diễn ra tại TPHCM thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt, sự xuất hiện của "công chúa Thủy Tề" Tùng Sơn làm chương trình được chú ý thêm gấp bội.
Tùng Sơn là hiện tượng mạng xã hội "làm mưa làm gió" với các clip "hát hay không bằng hay hát" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận của cư dân mạng. Sau khi tự tin khoe loạt ảnh "đập mặt xây lại" làm cộng đồng xôn xao, mới đây Tùng Sơn tiếp tục khiến khán giả sốc nặng khi xuất hiện tại buổi casting Thách thức danh hài mùa 4 trong bộ dạng nữ tính khó nhận ra.
Tùng Sơn nổi lên từ loạt clip khóc lóc, thương nhớ người yêu và những bộ ảnh, màn ca hát, nhảy nhót quá lố, được dân mạng đặt cho biệt danh “Công chúa Thủy Tề”.
Vốn sở hữu ngoại hình không mấy ưa nhìn, phong cách ăn mặc, trang điểm lòe loẹt, cách nói chuyện kỳ dị càng khiến chàng trai Trà Vinh “mất điểm” trong mắt người nhìn. Kể từ khi nổi lên, Tùng Sơn nhận phải không ít 'gạch đá', chê cười của cộng đồng mạng.