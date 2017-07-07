Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'

Buổi casting tuyển chọn của chương trình Thách thức danh hài vừa diễn ra tại TPHCM thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt, sự xuất hiện của "công chúa Thủy Tề" Tùng Sơn làm chương trình được chú ý thêm gấp bội.

Tùng Sơn là hiện tượng mạng xã hội "làm mưa làm gió" với các clip "hát hay không bằng hay hát" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận của cư dân mạng. Sau khi tự tin khoe loạt ảnh "đập mặt xây lại" làm cộng đồng xôn xao, mới đây Tùng Sơn tiếp tục khiến khán giả sốc nặng khi xuất hiện tại buổi casting Thách thức danh hài mùa 4 trong bộ dạng nữ tính khó nhận ra.