Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'

Hậu trường 07/07/2017 14:59

Những hình ảnh của 'công chúa Thủy Tề' Tùng Sơn đã thu hút sự chú ý của khán giả và các thí sinh khác tại buổi casting Thách thức danh hài mùa 4.

Buổi casting tuyển chọn của chương trình Thách thức danh hài vừa diễn ra tại TPHCM thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt, sự xuất hiện của "công chúa Thủy Tề" Tùng Sơn làm chương trình được chú ý thêm gấp bội.

Tùng Sơn là hiện tượng mạng xã hội "làm mưa làm gió" với các clip "hát hay không bằng hay hát" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận của cư dân mạng. Sau khi tự tin khoe loạt ảnh "đập mặt xây lại" làm cộng đồng xôn xao, mới đây Tùng Sơn tiếp tục khiến khán giả sốc nặng khi xuất hiện tại buổi casting Thách thức danh hài mùa 4 trong bộ dạng nữ tính khó nhận ra.

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'
Sau khi thẩm mỹ, Tùng Sơn tái xuất với hình ảnh giả gái đi casting Thách thức danh hài - Ảnh: Internet

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'
Chưa đầy 1 tháng sau phẫu thuật thẩm mỹ, Tùng Sơn lại quyết tâm dấn thân showbiz - Ảnh: Internet

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'
Liệu anh chàng có gây cười, hay lại là một trò lố phản cảm? - Ảnh: Internet

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'
Khán giả ai cũng mong Tùng Sơn casting thành công để thấy anh thể hiện tài năng trong chương trình - Ảnh: Internet

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'
Tùng Sơn vô cùng tự tin trong buổi casting - Ảnh: Internet

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'
Trước đây, Tùng Sơn từng casting chương trình Giọng ải giọng ai - Ảnh: Internet

Tùng Sơn nổi lên từ loạt clip khóc lóc, thương nhớ người yêu và những bộ ảnh, màn ca hát, nhảy nhót quá lố, được dân mạng đặt cho biệt danh “Công chúa Thủy Tề”.

Vốn sở hữu ngoại hình không mấy ưa nhìn, phong cách ăn mặc, trang điểm lòe loẹt, cách nói chuyện kỳ dị càng khiến chàng trai Trà Vinh “mất điểm” trong mắt người nhìn. Kể từ khi nổi lên, Tùng Sơn nhận phải không ít 'gạch đá', chê cười của cộng đồng mạng.

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'
Tùng Sơn là hiện tượng mạng nổi lên từ 2016 - Ảnh: FBNV

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'
Mới đây, anh chàng công khai phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Hậu thẩm mỹ, Tùng Sơn giả gái đi thi 'Thách thức danh hài'
Có vẻ "công chúa Thủy Tề" quyết tâm bước chân vào showbiz - Ảnh: FBNV

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