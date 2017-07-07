'Ông ngoại của năm' khiến chị em lấy chồng xa xúc động

Ai cũng chúc mừng và cảm thấy ghen tị khi chị Nhung có người bố tuyệt vời đến vậy.

Mới đây, tâm sự của người mẹ trẻ có tên Hồng Nhung về việc được bố đẻ chăm sóc từng li từng tí khi về nhà ở cữ được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng.

“Con gái hết cữ về nhà ông bà ngoại đây các mẹ. Em thèm mít đêm hôm ông ngoại cũng tìm mua bằng được để chiều. Con ngủ, ra bóc hộ bố mà bố bảo không phải sờ, sờ vào tí lại bẩn cháu tao.

Đúng là không có gì bằng bố mẹ đẻ mình. Đúng là có con mới hiểu được lòng cha mẹ các mẹ nhỉ?

Mình và chồng đến với nhau cũng khá tình cờ, hai đứa học khác trường nhưng tình cờ gặp nhau trong một lần đi tình nguyện rồi từ đó phải lòng nhau. Yêu được 3 năm thì bọn mình quyết định tiến tới hôn nhân và giờ đây cả hai có được một bé gái xinh xắn.

Sau khi sinh em bé, hết cữ, mình về nhà bố mẹ đẻ ở Tuyên Quang hai tháng. :Về nhà mình chỉ có việc ăn chơi. Đêm con khóc thì ông bà ngoại dậy chăm hộ. Bố đẻ mình đi làm về là phải vào phòng ngó cháu xem dậy chưa, ngủ hay thức, nếu cháu ngủ thì ông rón rén đi nhẹ nhàng.

Sáng, bố mẹ mình hay vào phòng xem cháu có bị lạnh, quạt có để số mạnh không hay đắp chăn cho cháu. Đêm thì vào xem cháu có bị ra mồ hôi ướt lưng không. Có khi mình ngủ chả biết gì, hôm trước mặc áo khác cho con đi ngủ sáng, hôm sau dậy thấy con mặc áo khác. Hỏi thì bố mình bảo đêm hôm qua ông thấy lưng áo con Bông bị ướt nên ông vào thay cho, thấy mình ngủ như con lợn, chả để ý gì đến con.

Về khoản ăn uống, mình cũng thoải mái thích ăn gì thì bảo bố mẹ mua không thích thì gọi ship. Cấm sờ vào đồ gì nguy hiểm, sợ con bé con nhà mình đau bụng đi ngoài là bố mình cấm tiệt. Mon men đụng đũa vào thì ông lườm cho cháy hết 2 con mắt. Rồi đưa cháu đi tiêm phòng cũng 2 ông bà tự đưa đi, về cháu sốt ông xin nghỉ 1 ngày để chăm, cứ 15 phút ông đo nhiệt độ 1 lần, ôm ấp, vỗ về.

Chia sẻ về gia đình chồng, chị Nhung cho biết: “Gia đình chồng mình cũng rất yêu thương mình. Lúc sinh em bé thì chỉ có mẹ chồng và chồng chăm. Do hôm mình sinh em bé nhà bên ngoại có việc bận nên không xuống được, chỉ có mẹ chồng và chồng chăm thôi.

Nhà mình ở Tuyên Quang còn nhà chồng mình thì ở Thái Bình cách xa nhau 350km. Mình sinh mổ bé được 2,5kg. Bây giờ bé được 5 tháng tròn, ở nhà chồng thì gia đình chồng cũng rất quan tâm đến mình.

Nói ra không phải mình so sánh nhà nội nhà ngoại đâu nhưng do tâm lý của mình ý. Con gái mà, bao giờ cũng thích về nhà bố mẹ đẻ hơn thấy yên tâm và là nơi có thể chống được bệnh trầm cảm sau sinh và là nơi lợi sữa thần kì đấy.

Trước đây, chưa bao giờ mình xa bố mẹ đẻ quá 1 tháng. Đợt đi học đại học nhà tuy xa, cách trường 250km nhưng một tuần mình bắt xe về 1 lần. Tết đầu tiên xa nhà lại là lấy chồng xa nên mình buồn, bố mẹ cũng buồn. Nhưng may mắn là bên cạnh mình vẫn có những người yêu thương chăm sóc như mẹ chồng và chồng nên bố mẹ đẻ cũng yên tâm".

Câu chuyện trên đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, ai cũng tỏ ra xúc động và chúc mừng chị Nhung có người cha tuyệt vời.

Một chị có nickname Linh Lê đồng cảm: "Nhà tớ cũng vậy nè. Về nhà với ông bà thì việc duy nhất phải làm là cho con bú. Cứ đi làm về là ông bế cháu đi chơi luôn. Nấu ăn là bà. Ru ngủ cũng ông bà nốt".

Chị Hà Phạm cũng chia sẻ: "Mình mới lấy chồng được hơn nửa năm, cách nhà có 2km thôi mà ngày nào không ra nhà ngoại y rằng bố lại gọi điện, không thì nhắn tin hỏi thăm thế nào. Đúng là không ai thương mình bằng bố mẹ cả".

"Về ngoại chơi lần nào là cũng sướng hơn tiên, bố mẹ đẻ vẫn là nhất, không ở đâu thích bằng nhà ngoại" - Bạn Dung Hai cho biết.