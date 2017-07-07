'Ông ngoại của năm' khiến chị em lấy chồng xa xúc động

Đời sống 07/07/2017 12:04

Cô gái chia sẻ chuyện về nhà đẻ ở cữ được bố đẻ chăm lo cho hai mẹ con từng li từng tí khiến nhiều chị em xúc động rơi nước mắt.

Mới đây, tâm sự của người mẹ trẻ có tên Hồng Nhung về việc được bố đẻ chăm sóc từng li từng tí khi về nhà ở cữ được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng.

Ai cũng chúc mừng và cảm thấy ghen tị khi chị Nhung có người bố tuyệt vời đến vậy. 

'Ông ngoại của năm' khiến chị em lấy chồng xa xúc động - Ảnh 1
Chị Nhung chia sẻ loạt ảnh bố đẻ chăm sóc con gái và cháu ngoại từng li từng tí khiến ai cũng cảm động và ghen tị - Ảnh: FBNV

Nguyên văn lời chia sẻ của chị Hồng Nhung:

“Con gái hết cữ về nhà ông bà ngoại đây các mẹ. Em thèm mít đêm hôm ông ngoại cũng tìm mua bằng được để chiều. Con ngủ, ra bóc hộ bố mà bố bảo không phải sờ, sờ vào tí lại bẩn cháu tao.

Đúng là không có gì bằng bố mẹ đẻ mình. Đúng là có con mới hiểu được lòng cha mẹ các mẹ nhỉ?

Mình và chồng đến với nhau cũng khá tình cờ, hai đứa học khác trường nhưng tình cờ gặp nhau trong một lần đi tình nguyện rồi từ đó phải lòng nhau. Yêu được 3 năm thì bọn mình quyết định tiến tới hôn nhân và giờ đây cả hai có được một bé gái xinh xắn.

Sau khi sinh em bé, hết cữ, mình về nhà bố mẹ đẻ ở Tuyên Quang hai tháng. :Về nhà mình chỉ có việc ăn chơi. Đêm con khóc thì ông bà ngoại dậy chăm hộ. Bố đẻ mình đi làm về là phải vào phòng ngó cháu xem dậy chưa, ngủ hay thức, nếu cháu ngủ thì ông rón rén đi nhẹ nhàng.

Sáng, bố mẹ mình hay vào phòng xem cháu có bị lạnh, quạt có để số mạnh không hay đắp chăn cho cháu. Đêm thì vào xem cháu có bị ra mồ hôi ướt lưng không. Có khi mình ngủ chả biết gì, hôm trước mặc áo khác cho con đi ngủ sáng, hôm sau dậy thấy con mặc áo khác. Hỏi thì bố mình bảo đêm hôm qua ông thấy lưng áo con Bông bị ướt nên ông vào thay cho, thấy mình ngủ như con lợn, chả để ý gì đến con.

Về khoản ăn uống, mình cũng thoải mái thích ăn gì thì bảo bố mẹ mua không thích thì gọi ship. Cấm sờ vào đồ gì nguy hiểm, sợ con bé con nhà mình đau bụng đi ngoài là bố mình cấm tiệt. Mon men đụng đũa vào thì ông lườm cho cháy hết 2 con mắt. Rồi đưa cháu đi tiêm phòng cũng 2 ông bà tự đưa đi, về cháu sốt ông xin nghỉ 1 ngày để chăm, cứ 15 phút ông đo nhiệt độ 1 lần, ôm ấp, vỗ về.

Chia sẻ về gia đình chồng, chị Nhung cho biết: “Gia đình chồng mình cũng rất yêu thương mình. Lúc sinh em bé thì chỉ có mẹ chồng và chồng chăm. Do hôm mình sinh em bé nhà bên ngoại có việc bận nên không xuống được, chỉ có mẹ chồng và chồng chăm thôi.

Nhà mình ở Tuyên Quang còn nhà chồng mình thì ở Thái Bình cách xa nhau 350km. Mình sinh mổ bé được 2,5kg. Bây giờ bé được 5 tháng tròn, ở nhà chồng thì gia đình chồng cũng rất quan tâm đến mình.

Nói ra không phải mình so sánh nhà nội nhà ngoại đâu nhưng do tâm lý của mình ý. Con gái mà, bao giờ cũng thích về nhà bố mẹ đẻ hơn thấy yên tâm và là nơi có thể chống được bệnh trầm cảm sau sinh và là nơi lợi sữa thần kì đấy.

Trước đây, chưa bao giờ mình xa bố mẹ đẻ quá 1 tháng. Đợt đi học đại học nhà tuy xa, cách trường 250km nhưng một tuần mình bắt xe về 1 lần. Tết đầu tiên xa nhà lại là lấy chồng xa nên mình buồn, bố mẹ cũng buồn. Nhưng may mắn là bên cạnh mình vẫn có những người yêu thương chăm sóc như mẹ chồng và chồng nên bố mẹ đẻ cũng yên tâm".

'Ông ngoại của năm' khiến chị em lấy chồng xa xúc động - Ảnh 2
Bà mẹ trẻ thèm mít vào nửa đêm, bố đẻ không ngại mua về để chiều lòng con gái - Ảnh: FBNV

'Ông ngoại của năm' khiến chị em lấy chồng xa xúc động - Ảnh 3
Đây chính xác là "ông ngoại của năm" rồi - Ảnh: FBNV

'Ông ngoại của năm' khiến chị em lấy chồng xa xúc động - Ảnh 4
Cô gái nào cũng mong ước có được một người cha thế này - Ảnh: FBNV

'Ông ngoại của năm' khiến chị em lấy chồng xa xúc động - Ảnh 5
Cô bé rất hạnh phúc khi được ông ngoại chăm chút kỹ đến vậy - Ảnh: FBNV

'Ông ngoại của năm' khiến chị em lấy chồng xa xúc động - Ảnh 6
Chị em nào lấy chồng xa, thiếu vắng sự chăm lo của nhà ngoại cũng phải rơi nước mắt xúc động - Ảnh: FBNV

Câu chuyện trên đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, ai cũng tỏ ra xúc động và chúc mừng chị Nhung có người cha tuyệt vời.

Một chị có nickname Linh Lê đồng cảm: "Nhà tớ cũng vậy nè. Về nhà với ông bà thì việc duy nhất phải làm là cho con bú. Cứ đi làm về là ông bế cháu đi chơi luôn. Nấu ăn là bà. Ru ngủ cũng ông bà nốt".

Chị Hà Phạm cũng chia sẻ: "Mình mới lấy chồng được hơn nửa năm, cách nhà có 2km thôi mà ngày nào không ra nhà ngoại y rằng bố lại gọi điện, không thì nhắn tin hỏi thăm thế nào. Đúng là không ai thương mình bằng bố mẹ cả".

"Về ngoại chơi lần nào là cũng sướng hơn tiên, bố mẹ đẻ vẫn là nhất, không ở đâu thích bằng nhà ngoại" - Bạn Dung Hai cho biết.

Từ khóa:   ông ngoại chăm cháu từng li từng tí ông ngoại của năm ông ngoại tuyệt vời

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 36 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 36 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?