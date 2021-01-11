Hậu ly hôn, Lệ Quyên mặc đồ gợi cảm để lộ vòng 1 'lấp ló', được khen nức nở vì điểm này

Hậu trường 11/01/2021 16:32

Bước vào cuộc sống độc thân, ca sĩ Lệ Quyên được nhận xét ngày càng xinh đẹp, trẻ trung thấy rõ.

Cuối tháng 10 vừa qua, ca sĩ Lệ Quyên chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn với đại gia Đức Huy khi đã có 1 cậu con trai chung. Sau đổ vỡ, cuộc sống của "nữ hoàng phòng trà" được quan tâm nhiều hơn. Nữ ca sĩ chứng minh bản thân rất ổn và vui vẻ sau biến cố hôn nhân. Cô còn vướng nghi án hẹn hò với người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu.

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Lệ Quyên giữ phong độ nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 40 - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên chăm đăng ảnh của bản thân để mọi người theo dõi. Vừa qua, nữ ca sĩ khiến bạn bè, đồng nghiệp trầm trồ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc vô cùng lộng lẫy và gợi cảm khi tham dự một sự kiện.

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Diện đầm đỏ lộng lẫy, nữ ca sĩ khoe eo bé xíu cùng vòng 1 gợi cảm - Ảnh: FB
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Bà mẹ 1 con hóa nàng công chúa xinh đẹp trong hình ảnh này - Ảnh: FB

Ở tuổi 40 và trải qua 1 lần sinh nở nhưng "nữ hoàng phòng trà" vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, đường cong cơ thể nuột nà. Cô được nhận xét ngày càng trẻ trung và xinh đẹp hơn hậu ly hôn.

Mọi người dành nhiều lời "có cánh" khen tặng nữ ca sĩ: "Đẹp rực rỡ quá", "Xinh quá đáng luôn à", "Càng ngày càng xinh thế cô ơi", "Quá đẹp và trẻ trung trong áo đỏ"...

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Nhan sắc ngày càng trẻ trung, rạng rỡ của Lệ Quyên hậu ly hôn - Ảnh: FB

Có thể thấy sau ly hôn, Lệ Quyên nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống và công việc. Nữ nghệ sĩ chăm chút cho bản thân nhiều hơn và trở thành một trong những mỹ nhân giữ được phong độ nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 40.

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